Milly Carlucci torna su Rai 1 con “Sognando… Ballando con le stelle”: il confronto degli ascolti

Il 9 maggio 2025 ha segnato il ritorno di Milly Carlucci su Rai 1 con il suo nuovo programma “Sognando… Ballando con le stelle“. Questo show, che celebra i vent’anni di “Ballando con le Stelle“, ha attirato l’attenzione del pubblico in un contesto televisivo ricco di alternative. In questa giornata, anche altri programmi, come “Quarto Grado” su Rete 4 e la soap “Tradimento” su Canale 5, hanno contribuito a un acceso confronto sugli ascolti.

Il debutto di “Sognando… Ballando con le stelle”

Milly Carlucci ha inaugurato “Sognando… Ballando con le stelle” su Rai 1, affiancata dal noto musicista Paolo Belli. Questo nuovo format, composto da quattro puntate, è stato concepito per festeggiare i vent’anni di “Ballando con le Stelle“, un programma che ha conquistato il cuore degli italiani. Una delle novità più significative di questo show è la possibilità per un professionista di diventare “maestro” di ballo, un’opzione che ha suscitato l’interesse di molti appassionati.

La giuria, composta da nomi noti del panorama televisivo, include Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La presenza di questi esperti ha generato un certo fermento, soprattutto dopo le polemiche che hanno caratterizzato le edizioni precedenti. La giuria avrà il compito di valutare le esibizioni dei concorrenti, portando così un elemento di competizione e intrattenimento che ha reso il programma un appuntamento atteso.

La soap “Tradimento” su Canale 5

Parallelamente, su Canale 5 è andato in onda un nuovo episodio della soap opera “Tradimento“. In questa puntata, il personaggio di Kahraman ha avuto un acceso confronto con Mualla, creando tensione e dramma. La trama si è intensificata quando Kahraman ha tentato di facilitare il ritorno di Oylum a casa da suo figlio Can. Nonostante i suoi sforzi per resistere alla tentazione, Kahraman ha ceduto e ha baciato Oylim, aggiungendo un ulteriore elemento di conflitto alla storia.

Nel frattempo, Tolga e Selin, protagonisti della soap, hanno vissuto un momento di riconciliazione, con la conferma che la gravidanza di Selin sta procedendo senza intoppi. La narrazione di “Tradimento” continua a tenere incollati gli spettatori, grazie a colpi di scena e relazioni complesse tra i personaggi.

“Quarto Grado” e il caso di Pierina Paganelli

Su Rete 4, il programma di approfondimento “Quarto Grado” ha aperto la serata con il caso di Pierina Paganelli, un giallo che ha suscitato l’interesse del pubblico. Gli inquirenti hanno nuovamente interrogato Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, che ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Questo approccio ha alimentato ulteriormente il mistero attorno al caso, lasciando gli spettatori in attesa di sviluppi.

Il programma ha proseguito con un’analisi approfondita del giallo riguardante Liliana Resinovich, un altro caso che ha catturato l’attenzione degli italiani. “Quarto Grado” continua a essere un punto di riferimento per chi è appassionato di cronaca nera e misteri irrisolti.

Altri programmi in onda

La serata del 9 maggio ha visto anche la trasmissione del film “Rambo III” su Italia 1, un classico del cinema d’azione che ha attirato un pubblico di appassionati. Su Rai 2, è stato proiettato il film “Mixed by Erry“, mentre Rai 3 ha offerto la visione di “Farwest“. Questi programmi hanno contribuito a un palinsesto variegato, offrendo agli spettatori diverse opzioni per trascorrere la serata.

Con il ritorno di Milly Carlucci e la competizione tra i vari programmi, il 9 maggio si è rivelato un giorno significativo per la televisione italiana, con ascolti che promettono di essere interessanti.

