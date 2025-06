Milly Carlucci compie 70 anni: la sua visione sulla giovinezza e il mondo dello spettacolo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Milly Carlucci, celebre conduttrice e icona della televisione italiana, ha recentemente festeggiato il suo settantesimo compleanno. La sua carriera, iniziata negli anni ’80, è costellata di successi e innovazioni, rendendola una figura di riferimento nel panorama televisivo. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Carlucci ha parlato della sua routine di bellezza e del suo approccio alla giovinezza, affrontando anche il tema della chirurgia estetica e delle aspettative del settore.

La routine di bellezza di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha sempre attribuito la sua giovinezza a una combinazione di fattori, tra cui una dieta rigorosa e un costante impegno fisico. Secondo quanto dichiarato, dedica almeno un’ora al giorno all’attività fisica, un’abitudine che considera fondamentale per mantenere il corpo in forma. La conduttrice ha anche rivelato che la sua genetica gioca un ruolo importante nel suo aspetto giovanile, citando l’esempio di sua madre, che a 80 anni sembrava avere solo 60 anni.

Un altro aspetto interessante della sua routine è l’evitare l’esposizione al sole, a causa di un’allergia. Tuttavia, ha ammesso di aver fatto uso di peeling chimici per migliorare la qualità della pelle. Riguardo alla chirurgia estetica, Carlucci ha espresso una posizione ambivalente, affermando che, se continuerà a lavorare in televisione, potrebbe essere costretta a considerare questa opzione. Secondo lei, nel mondo dello spettacolo esistono regole non scritte che impongono di apparire sempre giovani e vitali, per non trasmettere un’immagine di decadenza fisica al pubblico.

La percezione della giovinezza e il maschilismo in tv

Quando le è stato chiesto se considerasse la pressione di apparire sempre giovani come una forma di maschilismo, Carlucci ha risposto di no. Ha sottolineato che anche gli uomini in televisione sono soggetti a questa aspettativa di freschezza. Ha citato nomi noti come Anthony Hopkins, che possono recitare con le rughe al cinema, ma non hanno la stessa libertà in televisione. Carlucci ha messo in evidenza che conduttori come Gerry Scotti, Amadeus e Paolo Bonolis, pur mostrando i segni del tempo, non sembrano affrontare lo stesso tipo di pressione.

Questa riflessione porta a un’analisi più profonda delle aspettative di genere nel mondo dello spettacolo. Carlucci ha ricordato che proviene da un’epoca in cui le donne erano spesso relegate a ruoli marginali, come le vallette mute. Ha riconosciuto che ci è voluto tempo per cambiare questa percezione e ha citato Raffaella Carrà come pioniera nel ridefinire il ruolo delle donne in televisione. Carlucci si è impegnata a seguire le orme di Carrà, evolvendo da co-conduttrice a conduttrice, autrice e ora direttore artistico, un percorso che considera una conquista per le donne di oggi e per quelle future.

L’eredità di Milly Carlucci nel panorama televisivo

La carriera di Milly Carlucci è un esempio di come le donne possano conquistare spazi significativi nel mondo dello spettacolo. La sua capacità di reinventarsi e di affrontare le sfide del settore la rende una figura di riferimento per le nuove generazioni. Con il suo approccio alla bellezza e alla giovinezza, Carlucci non solo sfida le convenzioni, ma offre anche una nuova prospettiva su come le donne possono affrontare il passare del tempo in un ambiente competitivo come quello televisivo.

In un’epoca in cui l’immagine è spesso sovraesposta e scrutinata, la storia di Milly Carlucci rappresenta un’importante riflessione sulle aspettative sociali e sulle dinamiche di genere nel mondo dello spettacolo. La sua determinazione e il suo impegno nel promuovere un’immagine positiva e autentica delle donne in televisione continueranno a ispirare e a influenzare il panorama mediatico italiano.

