Miley Cyrus lancia ‘Something Beautiful’: il nuovo album e il visual film in arrivo

Oggi segna una data importante per i fan di Miley Cyrus con il rilascio di ‘Something Beautiful’, il suo nuovo album di inediti pubblicato da Columbia/Sony Music. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nella carriera di un’artista che ha saputo imporsi come una delle figure più influenti della cultura pop contemporanea. L’uscita dell’album è accompagnata dal singolo ‘Easy Lover’, il cui video musicale è già disponibile, offrendo un assaggio dell’estetica audace che caratterizza l’intero progetto.

L’album e il suo artwork

‘Something Beautiful’ è un’opera che si distingue non solo per la musica, ma anche per la sua presentazione visiva. Nell’artwork, Miley Cyrus è ritratta da Glen Luchford mentre indossa un abito couture di Thierry Mugler risalente al 1997. Questa scelta non è casuale: l’abito rappresenta un richiamo all’estetica audace che ha sempre contraddistinto la carriera di Cyrus, evidenziando la sua capacità di mescolare moda e musica in un’unica narrazione visiva. L’album è disponibile in vari formati, tra cui digitale, CD e diverse edizioni in vinile, tra cui il Vinile Clear, esclusivo per Discoteca Laziale, e il Vinile Translucent Red, disponibile solo presso il Sony Music Store.

Il successo del singolo ‘End of the World’

Nel frattempo, il singolo ‘End of the World’ sta riscuotendo un notevole successo, rimanendo per tre settimane consecutive tra i primi tre brani più trasmessi in radio in Italia. Il video musicale, che può essere visualizzato sulla pagina YouTube ufficiale dell’artista, si distingue per la sua semplicità e impatto visivo. Ispirato alla performance di Miley ai Grammy Awards dello scorso anno, il videoclip la mostra sul palco, con il microfono in mano e indossando un abito originale Mugler creato da Casey Cadwallader. Questo brano, insieme agli altri 12 presenti nell’album, è prodotto dalla stessa Miley Cyrus e da Shawn Everett, con la collaborazione di artisti come Brittany Howard, Maxx Morando e Michael Pollack.

Il visual film e la sua premiere

Un elemento distintivo di questo progetto è il visual film che accompagnerà l’album. ‘Miley Cyrus: Something Beautiful’ sarà presentato in anteprima il 6 giugno al Tribeca Film Festival di New York e successivamente arriverà nelle sale italiane il 27 giugno, distribuito da Nexo Studios, per un’unica giornata. Questo film promette di offrire un’esperienza cinematografica unica, combinando la musica di Cyrus con una forte componente visiva.

La produzione del film coinvolge Miley Cyrus, XYZ Films e Panos Cosmatos, in collaborazione con Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation. La direzione è affidata a Miley Cyrus, Brendan Walter e Jacob Bixenman. Un altro elemento interessante è la partecipazione di Naomi Campbell nel visual di ‘Every Girl You’ve Ever Loved’, che sottolinea ulteriormente il legame tra moda e musica all’interno del progetto.

Moda e coreografia nel visual film

La moda gioca un ruolo centrale nel visual film, grazie alla presenza di abiti originali customizzati da Casey Cadwallader per Mugler, già visibili nei video di ‘Something Beautiful’ e ‘End of the World’. Il film include anche una selezione di abiti d’archivio di Thierry Mugler, pezzi rari di Jean Paul Gaultier, oltre a creazioni personalizzate di Alexander McQueen e Alaïa. La direzione artistica è arricchita dalla coreografia di Benoît Debie, che contribuisce a dare vita a queste suggestioni visive, rendendo la narrazione del progetto ancora più profonda e coinvolgente.

Con ‘Something Beautiful’, Miley Cyrus non solo offre nuova musica ai suoi fan, ma crea un universo visivo e sonoro che riflette la sua evoluzione artistica e il suo impatto sulla cultura pop.

