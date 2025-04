Milena Vukotic compie 90 anni: una carriera straordinaria tra cinema e teatro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Milena Vukotic, attrice di grande talento e carisma, festeggia oggi il suo novantesimo compleanno. Nata a Roma nel 1935, ha saputo conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua versatilità, spaziando con disinvoltura tra ruoli comici e drammatici. La sua carriera, che continua a brillare, è costellata di successi sia nel cinema che nel teatro, rendendola una figura iconica nel panorama culturale italiano.

Le origini e i primi passi nel mondo dello spettacolo

Milena Vukotic è figlia di un commediografo montenegrino e di una pianista italiana. Fin da giovane, ha mostrato una spiccata inclinazione per le arti, dedicandosi allo studio del pianoforte, della recitazione e della danza classica in città come Londra, Vienna e Parigi. Negli anni Cinquanta, la sua carriera inizia nel mondo della danza, dove entra brevemente a far parte del corpo di ballo dell’Opera di Parigi. Tuttavia, la sua vita prende una svolta decisiva nel 1954, quando rimane affascinata dal film “La strada” di Federico Fellini, che la spinge a lasciare la danza per dedicarsi al cinema.

Il suo esordio sul grande schermo avviene nel 1960 con “Il sicario“, seguito da una serie di commedie all’italiana in cui collabora con registi di spicco come Dino Risi, Ettore Scola e, naturalmente, Fellini, con il quale sviluppa un’amicizia duratura. In questo periodo, i suoi ruoli sono prevalentemente di supporto, interpretando personaggi come servette timide o signore dell’alta borghesia. La sua versatilità le consente di muoversi con disinvoltura tra diversi generi, rendendola un’attrice molto apprezzata.

Il grande successo e il legame con Fantozzi

La carriera di Milena Vukotic prende una piega decisiva negli anni Settanta, quando il regista spagnolo Luis Buñuel la sceglie per alcuni dei suoi film più celebri, come “Il fascino discreto della borghesia” e “Il fantasma della libertà“. Tuttavia, è il film “Amici miei” del 1975, diretto da Mario Monicelli, a segnare il suo vero ingresso nel cuore del pubblico. Nel film, interpreta la moglie devota di Ugo Tognazzi, un ruolo che, sebbene non sia di primo piano, le consente di guadagnare una notevole popolarità.

Il suo legame più iconico rimane però quello con il personaggio di Pina nella saga di “Fantozzi“. Nel 1980, subentra a Liù Bosisio nel ruolo della moglie del ragioniere più sfortunato del cinema italiano, diventando un volto familiare per generazioni di spettatori. La sua interpretazione le vale anche un Nastro d’argento come Miglior attrice non protagonista nel 1994 per “Fantozzi in Paradiso“. Dopo aver concluso le riprese del decimo e ultimo capitolo della saga, Milena si unisce al cast della popolare serie televisiva “Un medico in famiglia“, al fianco di Lino Banfi.

La vita privata e il legame con Alfredo Baldi

Sebbene Milena Vukotic sia una figura pubblica molto amata, ha sempre mantenuto un profilo riservato riguardo alla sua vita privata. Nel 2003, sposa Alfredo Baldi, un noto autore e critico cinematografico, con il quale ha condiviso una lunga storia d’amore iniziata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nonostante la coppia non abbia avuto figli, Milena è molto affezionata ai figli che Alfredo ha avuto da una precedente relazione, dimostrando un forte legame familiare.

Gli ultimi anni e il ritorno in scena

Negli ultimi anni, Milena Vukotic ha continuato a lavorare attivamente nel mondo dello spettacolo, alternando il teatro al cinema e alla televisione. Nel 2019, partecipa come concorrente a “Ballando con le stelle“, riscoprendo la sua passione per la danza e diventando una delle protagoniste dell’edizione. La sua collaborazione con il regista Ferzan Özpetek inizia nel 2007 con “Saturno contro“, dove interpreta un’infermiera dal carattere forte e umano. Successivamente, recita in “Un giorno perfetto” e, più recentemente, nel film “Diamanti“, che ha riscosso un grande successo.

Attualmente, Milena è impegnata nel nuovo spettacolo “Lezione d’amore“, in scena al Teatro Franco Parenti di Milano fino al 18 maggio. La storia ruota attorno a un’insegnante di pianoforte, un tempo brillante musicista, che si confronta con un giovane considerato inadatto al mondo. Con il suo talento e la sua esperienza, Milena Vukotic continua a incantare il pubblico, dimostrando che la passione per l’arte non ha età.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!