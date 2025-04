Milena Vukotic celebra i 90 anni sul palcoscenico con “Lezione d’amore” al Teatro Franco Parenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Milena Vukotic, attrice di grande talento e carisma, ha recentemente festeggiato il suo novantesimo compleanno debuttando con “Lezione d’amore” al Teatro Franco Parenti di Milano. Questo evento non solo segna un traguardo personale, ma rappresenta anche un’importante riflessione sulla vita e sull’invecchiamento, affrontando temi di integrazione e valorizzazione degli anziani nella società contemporanea. La pièce, scritta da Andrée Ruth Shammah, è ispirata a opere come “Harold e Maude” e “Madame Pylinska e il segreto di Chopin” di Éric-Emmanuel Schmitt, e si propone di celebrare non solo Milena, ma tutti coloro che vivono la terza età.

Un percorso artistico ricco di esperienze

Milena Vukotic è cresciuta in un ambiente artistico stimolante, figlia di un commediografo montenegrino e di una pianista di fama, Marta Nervi. La sua carriera è iniziata nel mondo della danza, ma è stata la visione del film “La strada” di Federico Fellini a farle scoprire la passione per la recitazione. La sua carriera teatrale è decollata con la compagnia Rina Morelli – Paolo Stoppa, dove ha interpretato il ruolo di una giovane ragazza in “Così è ” di Pirandello. Recentemente, ha ripreso il ruolo della signora Frola, dimostrando la sua versatilità e il suo amore per il teatro.

Il debutto di “Lezione d’amore” è avvenuto il 23 aprile, giorno del suo compleanno, un evento che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei critici. La pièce si svolge nella sala Blu del Teatro Parenti, sempre affollata, e racconta la storia di Madame A., un’insegnante di pianoforte interpretata da Milena, che offre non solo lezioni musicali, ma anche di vita al suo giovane allievo, Federico De Giacomo. La trama si sviluppa attorno alla loro relazione, che evolve da una iniziale diffidenza a una profonda confidenza.

Un messaggio di vitalità e integrazione

La regista Andrée Ruth Shammah ha creato un’opera che va oltre la semplice rappresentazione teatrale, affrontando temi cruciali legati alla vita degli anziani. La sua esperienza personale, segnata dalla perdita della madre, ha influenzato la scrittura del testo. Shammah sottolinea l’importanza di una vita “leggera” e della paura di morire soli, proponendo un messaggio di amore per la vita e di sostegno reciproco tra le generazioni. La protagonista, Madame A., desidera che il giovane Federico la aiuti a vivere pienamente, piuttosto che a temere la morte.

La scenografia poetica e i video proiettati sul palco contribuiscono a creare un’atmosfera evocativa, mentre la recitazione di Milena, caratterizzata da eleganza e vitalità, rende la performance ancora più coinvolgente. La sua affermazione riguardo alla regista, che “ha un cuore che pulsa in tutte le direzioni”, evidenzia il legame speciale tra attrice e autrice, un rapporto che arricchisce entrambi e rende il lavoro teatrale un’esperienza unica.

Un’icona del teatro e del cinema italiano

Milena Vukotic non è solo un’attrice di teatro, ma un’icona della cultura italiana, avendo lavorato con registi di fama come Fellini, Scola e Zeffirelli. La sua carriera è costellata di successi, tra cui il Premio alla Carriera ai David di Donatello. È nota al grande pubblico per il suo ruolo nella saga di Fantozzi e nella serie “Un medico in famiglia“. A 90 anni, continua a reinventarsi e a portare la sua arte sul palcoscenico, dimostrando che la passione per il teatro non ha età.

Milena conclude la sua riflessione sul lavoro in scena affermando che ogni spettacolo è un mistero, ma che il processo creativo è una fonte di gioia e scoperta. La sua esperienza e il suo entusiasmo contagioso invitano il pubblico a riconoscere la bellezza del teatro e l’importanza di sentirsi parte di una comunità, indipendentemente dall’età. Con “Lezione d’amore“, Milena Vukotic non solo celebra il suo compleanno, ma anche la vitalità degli anziani e il loro diritto a essere ascoltati e valorizzati.

