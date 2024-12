Milano si prepara al Noir in Festival 2024: eventi e ospiti da non perdere

Il Noir in Festival 2024 prenderà ufficialmente il via domani, ma oggi Milano si accende con un evento di preapertura che anticipa una settimana ricca di thriller, horror e noir. Presso la Galleria della Libreria Rizzoli, alle 17.30, il noto giornalista e scrittore Maurizio Mannoni dialogherà con il critico John Vignola per presentare il suo nuovo romanzo “Quella notte a Saxa Rubra”, edito da La Nave di Teseo. L’atmosfera di attesa cresce mentre la città si prepara a vivere un evento che unisce diverse forme di narrazione, dal cinema alla letteratura, passando per il fumetto.

Le date e i protagonisti del festival

Dal 2 al 7 dicembre, Milano sarà colpita dall’incredibile mix di cinema e letteratura che il Noir in Festival offre ogni anno, sotto la direzione di Giorgio Gosetti e Marina Fabbri. Quest’edizione promette di emozionare il pubblico grazie a una selezione di opere originali in concorso, includendo opere nei generi noir, thriller e horror. La cerimonia di apertura avrà luogo il 2 dicembre con la presentazione del film “Miséricorde” dell’acclamato regista francese Alain Guiraudie. A dare il benvenuto a questo nuovo lavoro cinematografico sarà il leggendario attore Félix Kysyl, che avrà la possibilità di confrontarsi con i fan e i critici.

Un evento di grande richiamo della serata sarà l’anteprima del sesto episodio della serie “Gangs of Milano”, un nuovo Sky Original previsto per il 2025, in streaming su NOW. Il rapper Salmo, protagonista della serie, sarà presente insieme ad altri membri del cast, fra cui Elisa Wong, Alessandro Piavani e Andrea Dodero. A conferire prestigio alla serata, anche la presenza di giurati esperti come Chiara Caselli, James Jones e Fulvio Risuleo, nonché del regista svedese Gustav Möller, noto per il suo film “Sons”, in programma il giorno successivo.

I finalisti del Premio Scerbanenco

La Casa Manzoni avrà il compito di ospitare nel pomeriggio del 2 dicembre i cinque finalisti per il Premio Giorgio Scerbanenco, prestigioso riconoscimento del festival. I candidati sono Cinzia Bomoll con “Il sangue non mente” , Carlo Calabrò con “Meccanica di un addio” , Jacopo De Michelis con “La montagna nel lago” , Paolo Roversi con “Una morte onorevole” e Orso Tosco con “L’ultimo pinguino delle Langhe” .

Inoltre, il festival prevede una speciale collaborazione con l’illustratore Paolo Bacilieri che, con la sua graphic novel “Traditori di tutti” su Linus, riporterà in vita le atmosfere del Milano di Scerbanenco. Non dimentichiamo Elias Mandreu, vincitore del Premio dei Lettori – Premio Città di Lignano Sabbiadoro, che presenterà il suo romanzo “Mantene s’odiu” .

Anteprima di Rumours: un colpo di scena a sorpresa

Un’importante novità arricchisce il programma del festival: venerdì 6 dicembre, in concomitanza con l’uscita in Gran Bretagna, si terrà una proiezione speciale di “Rumours”, una commedia nera a sfondo politico del regista Guy Maddin e dei fratelli Evan e Galen Johnson. Il film vanta un cast d’eccezione, tra cui spiccano nomi noti come Cate Blanchett, Charles Dance e Alicia Vikander. Nella pellicola, i Sette Grandi del G7 si trovano coinvolti in una serie di eventi inaspettati che metteranno alla prova la loro capacità di sopravvivere in un contesto ad alto rischio.

Con eventi di questa portata, il Noir in Festival 2024 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di narrazione e cultura, capace di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto e diversificato.