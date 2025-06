Milano si prepara ai Best Movie Awards 2025: un weekend di cinema, tv e cultura pop

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’evento annuale Best Movie Comics and Games si avvicina, promettendo un fine settimana ricco di emozioni e incontri con i protagonisti del mondo dello spettacolo. La quarta edizione, organizzata da Duesse Media Network e diretta artisticamente da Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli, si svolgerà a Milano il 7 e 8 giugno 2025. Questo appuntamento attira appassionati di cinema, televisione, fumetti e videogiochi, offrendo una piattaforma per celebrare i talenti emergenti e affermati del settore.

I premi Best Movie Awards 2025

I Best Movie Awards 2025 si preannunciano come una celebrazione straordinaria delle personalità che hanno segnato il panorama dello spettacolo nell’ultimo anno. Tra i premiati, Giovanni Vernia riceverà il titolo di Personaggio dell’Anno, riconoscendo il suo contributo comico e la sua popolarità. Altri attori di spicco, come Elia Nuzzolo e Celeste Dalla Porta, saranno presenti sul palco, rappresentando rispettivamente la serie Sky “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883” e l’ultimo film di Paolo Sorrentino, “Parthenope”.

Due figure di spicco del panorama italiano riceveranno l’ICON Award: Bruno Bozzetto, un maestro dell’animazione, e Carlo Valli, una leggenda del doppiaggio, noto per aver prestato la sua voce a Robin Williams e ad altre star di Hollywood. La loro presenza sottolinea l’importanza della tradizione artistica italiana nel contesto contemporaneo.

Il premio per il Miglior Film andrà a “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, diretto da Margherita Ferri e ispirato alla vera storia di Andrea Spezzacatena. A ritirare il premio saranno il protagonista Samuele Carrino e il produttore Roberto Proia. Per quanto riguarda la Miglior Serie, il riconoscimento andrà a “Storia della mia famiglia”, una produzione Netflix che ha riscosso un notevole successo, con la partecipazione di Eduardo Scarpetta e Cristiana Dell’Anna.

Ospiti e eventi speciali

Il 7 giugno, il palco di Best Movie Comics and Games ospiterà Natalia Tena, attrice britannica di origini spagnole, nota per i suoi ruoli in “Harry Potter”, “Il trono di spade” e “The Mandalorian”. Durante un panel, Tena condividerà la sua esperienza con il pubblico, mentre i fan avranno l’opportunità di incontrarla durante una sessione di firmacopie e foto.

Tra le attese anteprime, spicca il reboot live-action di “Dragon Trainer”, che sarà proiettato in anteprima italiana l’8 giugno, prima di arrivare nelle sale il 13 giugno, distribuito da Universal Pictures. Non mancherà l’appuntamento con I Criticoni, un gruppo di esperti che commenterà dal vivo il capolavoro di Hayao Miyazaki, “Porco Rosso”. Saranno presenti anche panel dedicati a titoli molto attesi come “Superman”, in uscita il 9 luglio, e “Ballerina”, lo spin-off di “John Wick”, previsto per il 12 giugno.

La comicità e la musica al centro dell’evento

Il programma prevede anche un angolo dedicato alla comicità, con il talk “Rido assai”, ideato da Luigi Di Capua e condotto da Valerio Lundini e Pilar Fogliati, quest’ultima protagonista del campione d’incassi “Follemente”. Il Main Stage sarà animato da Nicola Nocella, che porterà il suo stile unico e divertente tra interventi e sorprese.

A chiudere l’evento sarà un concerto di Cristina D’Avena, che si esibirà in una nuova veste, insieme ai Lacuna Coil, icone del metal italiano, che riceveranno il Nerd Award per il loro impatto nella musica e nella cultura pop. Questo mix di musica, cinema e comicità rende i Best Movie Awards 2025 un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.

Per ulteriori dettagli sul programma, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento.

