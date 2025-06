Milano Pitch 2025: Opportunità per Scrittori e Sceneggiatori con Borse di Sviluppo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Milano Pitch, l’iniziativa che offre a scrittori e sceneggiatori la possibilità di presentare i propri progetti inediti alle principali aziende del settore editoriale e audiovisivo in Italia, è tornata per il settimo anno consecutivo. Fino al 31 luglio 2025, i partecipanti possono inviare le loro opere per concorrere a borse di sviluppo che ammontano a un totale di 26mila euro. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per i giovani autori lombardi, consentendo loro di entrare in contatto con esperti del settore e potenziali produttori.

Un incontro tra creatività e industria

Dal 2019, Milano Pitch ha svolto un ruolo cruciale nel connettere autori emergenti con le realtà più influenti dell’editoria e dell’audiovisivo. Fino ad oggi, oltre 140 autori hanno avuto l’opportunità di presentare 118 progetti inediti, a fronte di circa 900 candidature ricevute, di cui 200 solo nel 2024. Questa iniziativa ha portato a un significativo supporto economico, con borse di studio che superano i 140mila euro, inclusi i fondi del progetto StoryLab. La giuria, composta da nomi noti come Claudio Bisio e Cristiana Capotondi, ha contribuito a garantire che i progetti selezionati avessero un alto potenziale di successo.

Promotori e sostenitori dell’iniziativa

Milano Pitch è promosso dall’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano Scuole Civiche. Quest’anno, l’iniziativa ha ricevuto il supporto di Anica Academy Ets, Sae Institute, Corax Social Media Company e Save the Cut, attraverso il progetto Son of a Pitch. Milano Pitch è nato nell’ambito del progetto StoryLab, avviato nel marzo 2018 con il sostegno di Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di stimolare e sostenere l’industria dell’audiovisivo e dell’editoria in Lombardia.

Dettagli del bando e categorie di partecipazione

Il bando di Milano Pitch è suddiviso in quattro categorie: Narrativa Junior, Narrativa Adulti, Serie TV e Cinema. È aperto a tutti i partecipanti che non hanno ancora compiuto 40 anni e che risiedono in Lombardia, o che hanno conseguito un diploma o una laurea presso istituti di formazione della regione. È possibile anche la partecipazione di gruppi di autori. Negli anni precedenti, 24 progetti presentati hanno avuto successo, trasformandosi in libri, film o serie TV.

Modalità di iscrizione e scadenze

La registrazione al bando è completamente gratuita e deve avvenire tramite email all’indirizzo *protected email* . I partecipanti devono inviare il soggetto delle loro opere inedite, sia per la narrativa che per l’audiovisivo. Entro il 30 settembre, una giuria di esperti selezionerà tra 16 e 24 progetti che verranno presentati durante il Milano Pitch Day, previsto per il 13 novembre presso Anteo Palazzo del Cinema. Le borse di sviluppo sono suddivise in 9.000 euro per le categorie audiovisive e 4.000 euro per quelle editoriali.

Requisiti per la candidatura

Per partecipare, è necessario inviare la propria candidatura entro le 23.59 del 31 luglio 2025, specificando nell’oggetto “Candidatura 2025” e indicando la categoria di interesse. Gli autori possono iscriversi a più categorie, ma devono presentare un solo progetto per ciascuna. È richiesto l’invio di un PDF dell’opera, con specifiche dettagliate riguardo al numero di pagine e caratteri, oltre alla scheda di partecipazione, disponibile sul sito ufficiale di Milano Pitch.

