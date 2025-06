Milano celebra la musica: il successo della quinta edizione di Party Like a Deejay

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La città di Milano ha ospitato il 7 e l’8 giugno 2025 la quinta edizione di Party Like a Deejay, un evento musicale che ha richiamato un pubblico eterogeneo e appassionato. L’Arco della Pace è diventato il palcoscenico di un festival che ha saputo unire diverse generazioni, offrendo una line-up ricca di artisti di fama nazionale e un’atmosfera festosa che ha coinvolto tutti i partecipanti.

Un evento che segna il calendario musicale

Party Like a Deejay è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, capace di attrarre circa 250.000 visitatori nel Parco Sempione, con oltre 34.000 spettatori ai principali palchi. Questi numeri rappresentano un incremento del 15% rispetto all’edizione precedente, sottolineando il crescente interesse per l’evento. Le temperature estive, con punte di 28 gradi, hanno contribuito a creare un’atmosfera vivace, rendendo le serate ancora più coinvolgenti.

Il festival ha preso il via con un dj set di apertura a cura di Filippo Romagnoli e Francesco Ciocca, che hanno trasformato l’Arco della Pace in un vero e proprio dancefloor. L’energia del pubblico è stata palpabile, con un conto alla rovescia che ha preceduto l’inizio ufficiale dell’evento. A condurre le serate, le voci storiche di Radio Deejay, tra cui Linus, Nicola Savino e Alessandro Cattelan, hanno accolto il pubblico con entusiasmo, creando un legame speciale con i partecipanti.

La prima serata: un mix di talenti italiani

La serata di sabato 7 giugno ha visto esibirsi alcuni dei nomi più amati della musica italiana. Artisti come Annalisa, Francesco Gabbani, Alfa, Brunori Sas, Joan Thiele, Lucio Corsi e Tananai hanno calcato il palco, regalando performance indimenticabili. Tananai ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo ‘Bella madonnina‘, suscitando grande interesse tra i fan. La presenza di Franco126 ha arricchito ulteriormente la serata, portando sonorità indie che hanno colpito il pubblico.

L’entusiasmo era palpabile, con cori e cartelloni che esprimevano l’affetto dei fan. Un cartellone, in particolare, recitava “Sei il migliore”, scritto da Chiara, una giovane fan di 8 anni, in attesa di vedere il suo idolo Coez. Questo momento ha rappresentato perfettamente l’atmosfera di festa e condivisione che ha caratterizzato la serata.

La seconda serata: il ritmo dei tormentoni

La serata di domenica 8 giugno ha portato il festival a un livello superiore, con una line-up dedicata ai tormentoni estivi. Sul palco si sono alternati artisti come Achille Lauro, Ghali, The Kolors, Rose Villain, Coma_Cose, Willie Peyote, Capo Plaza, Bresh e Rkomi. Gaia ha fatto ballare il pubblico con il suo brano ‘Chiamo io chiami tu‘, mentre il quartetto composto da Guè, Shablo, Tormento e Joshua ha aggiunto ulteriore energia all’evento.

La presenza di Fedez e Clara, la coppia più chiacchierata dell’estate, ha attirato l’attenzione di molti, con la loro esibizione di ‘Scelte stupide‘, un brano che ha già conquistato le classifiche. Nonostante la stanchezza accumulata durante le due ore di musica, il pubblico ha riservato un ultimo sforzo per applaudire Albertino, che ha chiuso il festival con il suo dj set, lasciando un ricordo indelebile di questa edizione da record.

Party Like a Deejay si conferma così come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, capace di unire artisti e pubblico in un’esperienza unica e coinvolgente.

