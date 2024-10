Mike Leigh affronta difficoltà nella raccolta fondi per il suo nuovo progetto “Hard Truths” dopo il flop di Peterloo

Il regista britannico Mike Leigh, noto per opere provocatorie e acclamate come “Naked” e “Secrets & Lies”, si trova attualmente a dover affrontare sfide significative nel reperire finanziamenti per i suoi più recenti lavori. La sua ambiziosa epopea “Peterloo”, lanciata nel 2018, ha deluso al botteghino e ha innescato una serie di problemi nell’ottenere supporto per i progetti successivi, incluso il tanto atteso “Hard Truths”, il quale ha recentemente visto una prima positiva al Toronto International Film Festival .

Il flop di “Peterloo” e le conseguenze

“Peterloo” è un dramma storico che narra il massacro di Peterloo avvenuto nel 1819 e rappresenta una delle opere più ambiziose di Leigh, con un budget di produzione di 18 milioni di dollari. Tuttavia, l’accoglienza del pubblico è stata deludente; il film ha incassato solo 2 milioni di dollari a livello mondiale, a fronte di recensioni contrastanti. Questo insuccesso non solo ha rappresentato un colpo per la carriera di Leigh, ma ha anche sollevato preoccupazioni tra i potenziali investitori riguardo alla fattibilità commerciale dei suoi progetti futuri.

Negli anni successivi al rilascio di “Peterloo”, Leigh ha condiviso apertamente le sue preoccupazioni per la ricerca di finanziamenti. La situazione è ulteriormente complicata dall’evoluzione dell’industria cinematografica, dove i gusti del pubblico e le politiche di investimento stanno cambiando, rendendo più difficile per i registi con una visione artistica distintiva ottenere il supporto necessario per i loro lavori.

Le difficoltà di finanziamento per “Hard Truths”

Nonostante i rapporti di Leigh con i finanziatori siano stati messi a dura prova, alla fine del 2022 ha trovato il modo di concretizzare il suo progetto “Hard Truths”. Grazie all’intervento di Bleecker Street e ausiliari finanziatori europei, il budget è stato fissato a un livello molto più contenuto rispetto ai suoi precedenti lavori. Questa riduzione ha reso possibile avviare la produzione di un film che, seppur con minori fondi, mantiene l’ambizione e la visione tipiche del regista.

Leigh ha cercato di sostenere che, malgrado il budget ridotto, la qualità e l’integrità artistica di “Hard Truths” sono rimaste intatte. Il film ha fatto il suo esordio al TIFF, ricevendo un’accoglienza calorosa dalla critica, con un punteggio di 87 su Metacritic, e ha continuato a suscitare interesse anche durante il New York Film Festival, dimostrando che la sua visione può ancora risuonare con il pubblico in un contesto di festival.

Le prospettive future di Mike Leigh

In una recente intervista concessa a IndieWire, Leigh, ottantunenne e nominato più volte agli Oscar, ha discusso apertamente delle sue ambizioni future, indicando che ci sono ancora progetti che desidera realizzare. Tuttavia, il finanziamento rimane una questione fondamentale. “È sempre più difficile trovare i soldi,” ha dichiarato il regista, esprimendo la sua frustrazione in merito alla situazione attuale, che lo costringe a riflettere attentamente su quale direzione prendere.

Leigh ha sottolineato che ha ancora molte idee creative, ma il loro futuro dipenderà fortemente dalla disponibilità di fondi. “La pensione non sembra particolarmente attraente,” ha aggiunto, rivelando una determinazione a continuare a lavorare fino a quando il suo spirito creativo lo permetterà.

“Hard Truths” sarà presentato al BFI London Film Festival e avrà un’uscita limitata nelle sale il 6 dicembre, con una distribuzione a livello nazionale programmata per gennaio. Queste tappe suggeriscono un rinnovato slancio nella carriera di Leigh, a dispetto delle sfide recenti.