Se in queste calde notti d’estate siete alla ricerca della forte scarica di adrenalina che solo i film Horror sanno regalare, ecco a voi una selezione super spaventosa. Su Netflix sono moltissime le pellicole horror disponibili, ma non sempre è semplice distinguere i film migliori dai peggiori. Se volete evitare di incappare in qualcosa di mediocre o Trash, ecco a voi 5 trai migliori horror disponibili sulla piattaforma, impossibili da perdere.

Creep

Il primo film che vi proponiamo è qualcosa di particolare e sicuramente atipico. Creep riuscirà a trasmettervi ansia ed angoscia in maniera costante, mantenendo i vostri nervi tesi per tutta la visione. La trama narra di un regista indipendente che accetta un lavoro molto sospetto, offerto da un uomo tetro e misterioso.

Grazie alla tecnica del found footage, la pellicola riuscirà ad intrappolarvi dal primo momento in una profonda spirale di paura e paranoia. Non smetterete mai di domandarvi cosa nasconda quell’uomo misterioso e cosa voglia dal nostro protagonista. Anche in questo caso, come per The Blair Witch Project, questo prodotto ci fa capire che per spaventarci a morte, non c’è necessariamente bisogno di un budget spropositato, ma basta l’inventiva del regista.

Midsommar

Su Netflix è attualmente disponibile Midsommar, uno dei più belli capolavori di Ari Aster. Un film dedicato a tutti coloro che sono stanti dei soliti cliché del cinema Horror, alla ricerca di una boccata d’aria fresca. Ci troviamo in Svezia, in una comunità isolata, dove un gruppo di ragazzi si reca per svolgere alcune ricerche antropologiche.

Qui, come è facile intuire, quello che sembra un posto pittoresco e pieno di fiori colorati, si tingerà di sangue. Il regista gioca per tutto il tempo con colori e composizione, creando delle scene belle come dei veri e proprio dipinti, che difficilmente riuscirete a cancellare dalla vostra mente.

A quiet place

Ormai il pubblico è abituato a film che puntano molto su effetti visivi ed audio, per creare atmosfere coinvolgenti e per permettere agli spettatori di immedesimarsi completamente. A Quiet place invece gioca proprio su questi elementi, andando nella direzione opposta.

Ci troviamo in uno spaventoso scenario post apocalittico, dove la terra è invasa da una letale specie aliena, costantemente a caccia di uomini. L’unico modo che, la famiglia di sopravvissuti, ha per poterli evitare è quello di non fare nessun tipo di rumore. Dunque tutto il film è permeato da lunghissimi silenzi, che trasmettono comunque forti emozioni al pubblico. Dunque se volete provare un esperienza unica, non potete perderlo!

Dracula

Non potevamo evitare di inserire in questa lista un classico del panorama horror, diretto da Francis Ford Coppola. Il regista riesce a combinare in maniera magistrale gli elementi più classici e tetri del gotico, con tecniche innovative e visivamente eccellenti. A creare ancor più armonia c’è l’attenta cura nelle ambientazione, nel vestiario e nei personaggi e sicuramente un cast perfettamente azzeccato.

L’opera di Coppola è una rivisitazione del romanzo celebre di Stoker, fatta con grande abilità. Ceca di fare leva su elementi inaspettati, come la sfera più romantica e drammatica del famigerato Conte Dracula. Se amate l’horror gotico, l’eleganza visiva e i classici del mondo Horror, allora “Dracula” di Francis Ford Coppola è un must da vedere su Netflix

Split

Split è un film che vi costringerà a riflettere sulla complessità e sui meandri più oscuri della mente umana. Un intenso horror psicologico che segue le vicende di tre ragazze che vengono rapite da un uomo dai gravi e pericolosi problemi psichici. Interpretato magistralmente da James McAvoy, l’uomo in questione soffre di un disturbo dissociativo d’identità, che lo porta a possedere ben 23 personalità differenti.

Ognuna delle personalità, grazie anche all’interpretazione di McAvoy, diventa un personaggio unico e spaventoso a modo suo. A tutto ciò si unisce una componente sovrannaturale, che rende il tutto ancor più teso e spaventoso. Preparatevi quindi ad un viaggio all’interno dei lati più oscuri della mente umana, che vi terrà incollati allo schermo con il fiato sospeso.

Ecco a voi 5 trai migliori film horror su Netflix, che offrono esperienze uniche e imperdibili. Ogni pellicola è stata selezionata per la sua originalità, performance eccezionali da parte degli attori, ma soprattutto per le loro trame coinvolgenti e terrificanti, in grado di tenervi sulle spine dall’inizio alla fine.

Vedi anche: i 5 film Horror più spaventosi secondo la scienza