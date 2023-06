I migliori 5 film Dark fantasy, tra fiaba e terrore

Il Dark fantasy è un sotto genere molto particolare, che va a mescolare elementi fantastici ad ambientazioni e tematiche del panorama dark ed horror. Si crea così una soluzione ibrida ma super riconoscibile, che molti registi amano abbracciare. Un esempio potrebbe essere praticamente buona parte della produzione artistica di Tim Burton e di Guillermo Del Toro.

Il dark Fantasy però, al contrario del genere horror, di solito non punta ad inserire grandi spaventi, come Jumpscare, nelle sue opere, ma si limita a creare una atmosfera cupa e tetra, magari anche grazie alla presenza di qualche essere mostruoso ed informe.

Oggi abbiamo quindi deciso di stilare una classifica dei 5 film dark fantasy più iconici, secondo la nostra opinione.

1) Il corvo

Questo film, a cavallo tra il gotico, l’horror ed il fantasy, è ormai diventato un cult assoluto, forse anche per via della cupa storia avvenuta durante le riprese. Basato sul fumetto omonimo di Jamess O’Barr, il corvo racconta le vicende di un musicista rock che, un anno dopo esser stato brutalmente assassinato, viene riportato in vita da un corvo per poter vendicare la morte della sua ragazza.

Come abbiamo detto, a far divenire questa pellicola iconica, si unisce la tragica vicenda accaduta a Brandon Lee durante le riprese. Sembra infatti che una delle pistole sul set fosse reale ed è stato proprio un colpo sparato da questa ad uccidere brutalmente l’attore.

2) Il labirinto del fauno

Sappiamo con certezza che quando un film viene diretto da Guillermo del Toro, in qualche modo sarà inserito al suo interno qualche elemento cupo e tetro. Il labirinto del fauno non ne è soltanto il massimo esempio, ma è anche un capolavoro che ha scioccato centinaia di bambini che si aspettavano il classico film fantasy.

Questa pellicola invece riesce a stupire, creando un universo fatato e fiabesco, farcito da elementi oscuri e disturbanti, come l’iconica scena del mostro con gli occhi all’interno delle mani, che tenta di sbranare la protagonista.

3) Coraline

Anche se un cartone, abbiamo deciso comunque di inserire questo capolavoro, che andrebbe visto almeno una volta nella vita, soprattutto se siete amanti del genere. Tratto dal fantastico romanzo di Neil Gaiman e co-diretto dal geniale Tim Burton, Coraline non è soltanto un prodotto per bambini e ragazzi, ma immergendoci alla perfezione all’interno di un’atmosfera Dark Fantasy, è in grado di incantare chiunque.

Coraline è una bambina molto vivace e curiosa, da poco trasferita con i suoi genitori, sempre indaffarati, in una nuova a grande casa. Sembra però che questa abitazione nasconda un grande segreto, ovvero una porta magica che conduce in un mondo parallelo, dove tutto è più stravagante, divertente, ma altrettanto disturbante. Proprio qui la bambina troverà ad aspettarla due genitori alternativi pronti a tutto per lei, ma non è tutto oro ciò che luccica.

4) Crimson Peak

Ecco ancora una volta una pellicola diretta da Guillermo Del Toro, questa volta però si è cimentato in qualcosa di più oscuro ed intenso, ma soprattuto molto più disturbante. Crimson Peak ricorda molto i romanzi gotici, in particolare nelle ambientazioni e per via della presenza di spettri spaventosi.

La protagonista è Edith Cushing, una giovane aspirante scrittrice, che sembra concentrarsi soprattuto su racconti spettrali, forse per via delle strane visioni che ha iniziato ad avere in seguito alla morte di sua madre. In una di queste apparizioni, Edith viene avvertita dal fantasma di sua madre di star lontana da un certo Crimson Peak. Ma è dopo aver conosciuto un misterioso ed affascinante Baronetto inglese, che la sua vita inizia a complicarsi notevolmente.

5) Sleepy Hollow

Come ultimo, ma assolutamente non per importanza, un capolavoro proveniente direttamente dal genio di Tim Burton ed ispirato al classico racconto di Irving. A rendere questo film stupendo e coinvolgente, oltre alla regia, collabora un cast unico, in cui ovviamente il protagonista è il pupillo di Burton, ovvero Johnny Depp.

Il film racconta l’avventura dell’agente di polizia Ichabod Crane, che dopo una serie di omicidi viene chiamato per svolgere delle indagini nella tetra e nebbiosa città di Sleepy Hollow. Qui però le cose si complicano, poiché a commettere i brutali omicidi non è un uomo qualunque, ma il leggendario cavaliere senza testa.

