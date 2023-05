Le migliori serie Dark Fantasy: quando il fantastico incontra il terrore

Il sottogenere Dark Fantasy non è semplice da definire, potremmo però descriverlo come un connubio tra elementi fantastici con un’atmosfera cupa, tetra e decisamente spaventosa. Mentre inizialmente era descritto come una variante del genere Horror, con il tempo è divenuto una categoria a sé, che è stata in grado di catturare milioni di persone.

Oggi abbiamo deciso di raccogliere in una lista le migliori serie tv del genere, perfette per chi ha voglia di viaggiare in un universo fantastico, ma non vuole privarsi di una sana dose di terrore!

Cabinet of Curiosities

Iniziamo con una delle migliori sorprese del 2022: Cabinet of Curiosities, una fantastica antologia creata da Guglielmo del Toro, che vede la collaborazione di vari registri. L’intento è stato quello di creare un ricco ventaglio di episodi autoconclusivi, ognuno unico non solo per la trama, ma anche per stile di regia.

Guglielmo del Toro riesce così a dar rilievo a nuovi autori – che spaziano dall’horror al Dark Fantasy – mettendo alla prova le loro capacità. Ci sono sicuramente episodi altalenanti ed altri che sono invece riusciti ad incantarci. In questa lista non possiamo non citare i due ispirati ai racconti di Lovecraft: Il modello di Pickman ed I sogni nella casa stregata – Con protagonista Rupert Grint, che ricorderete come Ron di Harry Potter!.

Penny Dreadful

Penny dreadful è una serie molto particolare, scritta da Jhon Logan, che da poco potete trovare interamente su Paramount+. L’idea dell’autore è stata quella di creare un universo che potesse unire tutti i più famosi romanzi gotici ed horror, all’interno di una trama estremamente avvincente.

Divisa in tre stagioni, narra le vicende di Ethan Chandler – esperto di armi da fuoco – e la bellissima Vanessa Ives. I due, assieme a Sir Malcom Murray, diventeranno veri e propri cacciatori di vampiri, alla ricerca della figlia di quest’ultimo. Vedremo così intrecciarsi in questo racconto le storie più amate della letteratura dell’orrore: incontreremo Van Helsing, Viktor Frankenstein e decine di altri personaggi decisamente noti.

The Witcher

Parlando di Dark Fantasy è impossibile citare l’opera tratta dai libri di Andrzej Sapkowski. La serie Netflix, composta di due stagioni, ripercorre le vicende dell’astuto mercenario Geralt di Rivia. Lui però non è un semplice uomo, ma un Witcher: Mutanti creati per poter combattere contro le oscure creature che minacciano le razze civilizzate, sono infatti in grado di padroneggiare poteri sovrannaturali.

Se ciò che cercate è un universo ricco di creature fantastiche come nani ed elfi, o ancor più spaventose, come streghe e mostri raccapriccianti, questa è senza dubbio la serie che fa per voi.

The Sandman

Tratta dall’omonimo fumetto – pubblicato da Neil Gaiman tra il 1989 e il 1996 – The Sandman ci immerge in un universo governato da 7 divinità dette eterni, ma uno di loro, Morfeo, sarà intrappolato in seguito ad un rituale. Rinchiuso in una prigione di vetro verrà privato degli strumenti di cui si serve per governare i sogni. Quando riuscirà finalmente a liberarsi, scoprirà suo malgrado che il suo regno sta andando in rovina, dovrà quindi recuperare tutti e tre gli oggetti sottrattigli per poterlo ricostruire.

The Sandman non è soltanto la storia di Morfeo, ma è un vero e proprio viaggio nella psiche umana, che riuscirà a conquistarci anche grazie alle ricchissime e profonde sottotrame, che ci saranno narrate puntata dopo puntata.

Mercoledì

Tutti voi conoscerete benissimo Tim Burton, autore di moltissimi film che rientrerebbero perfettamente nell’etichetta di Dark Fantasy. E bene, non è un caso se è proprio uno dei produttori di una delle serie più amate di Netflix: Mercoledì, ideata da Alfred Gough e Miles Millar.

Ci troviamo così a seguire le vicende della stramba Mercoledì – ragazza dotata di incredibili poteri psichici– che è costretta a trasferirsi in una nuova scuola per emarginati con poteri sovrannaturali. In questa nuova città iniziano però a verificarsi strani omicidi, sui quali la protagonista inizierà ad indagare.

Il trono di spade

Tra Draghi, Morti viventi e Streghe, il Trono di Spade si merita sicuramente un posto tra i migliori Dark Fantasy di sempre. Basato sulla saga omonima di George R. R. Martin, la serie segue principalmente la storia di due casate: i Lannister e gli Stark, in lotta per la conquista del Trono di Spade. Da questo punto di partenza vanno a diramarsi molteplici sottotrame costituite da intrighi, romance, inganni e spargimenti di sangue.

