Mick Jagger come ispirazione stilistica per il Conte Orlok: il nuovo look di Bill Skarsgård in Nosferatu

In un’intervista di recente pubblicazione, si sono rivelati dettagli inediti sul look curato per il Conte Orlok, interpretato da Bill Skarsgård nel remake di Nosferatu. La costumista Linda Muir ha infatti confermato che le sue scelte stilistiche si sono ispirate al leggendario frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger. Questo approccio innovativo promette di restituire un’interpretazione del famoso vampiro che fonde elementi classici con un tocco rock contemporaneo.

un lavoro di costume originale e complesso

Linda Muir ha raccontato di essere entusiasta di creare il costume per il personaggio di Orlok. Durante un’intervista con IndieWire, ha descritto il cappotto indossato da Skarsgård come “più un mantello, come Dracula”, suggerendo un richiamo diretto alla figura classica del vampiro. Muir ha elaborato anche gli strati del costume, che includono un “bellissimo dolman” che funge da tunica. È evidente che la scelta di tessuti e la loro combinazione siano stati ponderati con attenzione, con l’uso di seta a motivi e materiali con fili d’oro, per trarre vantaggio dai giochi di luce sul set.

La costumista ha posto particolare attenzione alla luminosità e alla riflettività dei materiali, assicurandosi che questi contribuissero a dare un aspetto drammatico al personaggio. Le scelte stilistiche non si limitano solo ai materiali, ma si estendono anche ai colori e alle forme: i pantaloni attillati color senape, ispirati a Jagger, e la cintura elegante aggiungono un tocco di modernità e stile. La descrizione di Muir lascia trasparire quanto questo lavoro di costume sia il risultato di una ricerca approfondita e di una creatività audace, destinata a catturare l’immaginazione del pubblico.

le sfide del set e la sicurezza dell’attore

Nonostante l’originalità del costume, Muir ha anche rivelato le difficoltà pratiche che hanno accompagnato la realizzazione del film. Bill Skarsgård ha dovuto indossare un’imbracatura sotto il mantello a causa del suo peso e del calore generato dal trucco. Muir ha sottolineato la necessità di garantire comfort e sicurezza all’attore, cercando soluzioni per renderlo il più libero possibile durante le riprese. Questo ha comportato un’attenta gestione dei tempi, con pause strategiche per rinfrescare Skarsgård tra un ciak e l’altro.

In un contesto cinematografico in cui comfort e performance devono coesistere, la maestria della costumista e della troupe è stata determinante. Creare un personaggio così iconico come il Conte Orlok richiede non solo cura estetica, ma anche considerazioni pratiche che possono influire sul rendimento dell’attore. Questo bilanciamento tra arte e funzionalità è essenziale in produzioni di alto profilo come quella di Nosferatu.

l’uscita di nosferatu e il cast stellare

Il remake di Nosferatu, diretto da Robert Eggers, è atteso nelle sale italiane il 1° gennaio 2025, a pochi giorni dall’uscita statunitense prevista per il giorno di Natale. Questa quarta pellicola di Eggers promette di attrarre un vasto pubblico, non solo per la sua iconica fonte d’ispirazione, ma anche per il cast di altissimo profilo che affianca Bill Skarsgård. Gli attori Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson ed Emma Corrin saranno parte di un ensemble che infonde nuovi colori a un classico del cinema horror. Con un team così talentuoso, le aspettative sono alte per questo progetto che si propone di rinnovare la leggenda di Nosferatu per una nuova generazione di spettatori.