Michelle Hunziker: il suo viaggio verso l’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea

Michelle Hunziker, celebre conduttrice e attrice, si prepara a vivere un’importante avventura professionale, conducendo l’Eurovision Song Contest 2025, che avrà luogo a Basilea dal 13 maggio. La sua carriera, che si snoda tra Italia e Svizzera, è caratterizzata da un mix di eventi leggeri e manifestazioni di grande rilevanza internazionale. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Hunziker ha condiviso le sfide e le emozioni che accompagnano questo prestigioso incarico.

La sfida di condurre l’Eurovision

Michelle Hunziker ha descritto il suo impegno quotidiano per prepararsi all’Eurovision, sottolineando la fatica di dover viaggiare ogni giorno per le prove. «Faccio la diretta di Striscia, poi salgo in macchina per le prove: quattro ore di viaggio, ogni giorno. È dura, ma lo sognavo da anni», ha dichiarato. La conduttrice sarà presente alla finale, mentre non parteciperà alle semifinali a causa di un accordo con Mediaset, che ha evitato sovrapposizioni con i suoi impegni lavorativi.

Un approccio diverso alla conduzione

In questa edizione dell’Eurovision, Hunziker si presenta con un’immagine rinnovata. «Lì rappresenti una manifestazione istituzionale. Gli artisti si giocano tutto in tre minuti. Non vedrete la me “che cazzeggia”», ha affermato. Sebbene si dichiari neutrale, ha espresso una preferenza per l’artista Lucio Corsi, riconoscendo il suo stile originale. Con una lunga carriera alle spalle, che include esperienze in Germania e Italia, Hunziker è consapevole delle differenze tra le due realtà produttive. Ha sottolineato come in Italia ci sia una maggiore flessibilità, ma anche come questa leggerezza possa essere un valore aggiunto.

Riflessioni sulla carriera e i sogni futuri

Michelle Hunziker ha toccato vari palcoscenici importanti, come il Festivalbar e Sanremo, ma ha rivelato di sognare un Sanremo tutto suo. «Chi fa questo lavoro non può non desiderarlo. Mi sentirei pronta», ha affermato, ricordando le sue esperienze passate. Ha raccontato un aneddoto del 2018, quando ha lottato per scendere dalla mitica scala di Sanremo, riuscendo infine a farlo grazie alla determinazione della sua stylist. Ha anche condiviso un momento significativo del 2007, quando ha cantato “Adesso tu” per Eros Ramazzotti, nonostante le difficoltà vocali.

Impegno sociale e riflessioni sulla musica

Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Michelle Hunziker è attivamente coinvolta in iniziative sociali, come Doppia Difesa, l’associazione che ha fondato con Giulia Bongiorno. Riguardo ai testi controversi del rap, ha espresso un’opinione aperta, affermando che gli artisti devono avere la libertà di provocare e raccontare la realtà. Ha citato alcuni rapper contemporanei che apprezza, come Guè e Lazza, e ha discusso dell’importanza di una rappresentazione femminile in televisione, evidenziando la necessità di pazienza e opportunità.

La presenza femminile nel panorama televisivo

Michelle Hunziker ha concluso le sue riflessioni parlando della presenza delle donne in televisione, sottolineando che, sebbene ci siano progressi, è fondamentale saper aspettare. Ha notato che in Italia le donne tendono a ricoprire ruoli più variegati rispetto alla Germania, dove spesso si limitano a posizioni istituzionali. Con un approccio rispettoso, Hunziker si prepara a portare la sua personalità sul palco dell’Eurovision, mantenendo sempre un atteggiamento gioioso.

