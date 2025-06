Michel Gondry torna al cinema con un film horror: Les Petites Peurs

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Michel Gondry, il regista francese noto per il suo approccio creativo e surreale, si prepara a una nuova avventura cinematografica. Dopo aver accantonato il progetto Golden, che lo vedeva collaborare con Pharrell Williams e che probabilmente non vedrà mai la luce, Gondry si appresta a dirigere Les Petites Peurs, il suo primo film horror. Questa scelta segna un cambiamento significativo nella sua carriera, aprendo la strada a nuove esplorazioni narrative.

La trama di Les Petites Peurs

Les Petites Peurs racconta la storia di due bambine che, durante una normale giornata nel loro giardino, scoprono un teschio umano sepolto. Questa inquietante scoperta innesca una serie di eventi misteriosi e spaventosi, portando a un’indagine condotta da un poliziotto, interpretato da Gilles Lellouche. Il suo personaggio è determinato a scoprire la verità dietro al macabro ritrovamento, dando vita a una narrazione ricca di suspense e colpi di scena.

Nel cast del film figura anche Bastien Bouillon, noto per la sua performance nel film Leave One Day, che interpreterà il padre delle due protagoniste. Le riprese di Les Petites Peurs sono programmate per svolgersi in Francia tra gennaio e marzo 2026, promettendo di portare sullo schermo un’atmosfera carica di tensione e mistero.

Un cambio di genere per Michel Gondry

Fino ad oggi, Michel Gondry ha costruito la sua carriera su opere caratterizzate da uno stile visivo unico e da trame surreali, come Se mi lasci ti cancello, The Science of Sleep e Be Kind Rewind. Con Les Petites Peurs, il regista affronta per la prima volta il genere horror, un campo che offre opportunità per esplorare emozioni e atmosfere inedite. Questo cambiamento rappresenta una sfida interessante, in quanto Gondry ha sempre dimostrato una straordinaria capacità di mescolare immaginazione e sentimento.

Il produttore Georges Berman ha descritto l’atmosfera del film come un ibrido tra l’estetica onirica del videoclip Human Behaviour di Björk e la tensione visiva de La morte corre sul fiume di Charles Laughton. Questa combinazione suggerisce un approccio stilizzato e inquietante, che potrebbe rivelarsi un punto di forza per Gondry in questo nuovo capitolo della sua carriera.

Aspettative e reazioni

L’annuncio di Les Petites Peurs ha suscitato grande interesse tra i fan e gli esperti del settore. La curiosità è alta riguardo a come Gondry tradurrà il suo stile distintivo in un contesto horror. Le aspettative sono elevate, non solo per la trama intrigante, ma anche per la capacità del regista di infondere la sua visione artistica in un genere spesso caratterizzato da cliché e formule consolidate.

Il passaggio al genere horror potrebbe rivelarsi un’opportunità per Gondry di espandere i suoi orizzonti creativi, portando il pubblico in un viaggio emozionante e inquietante. Con un cast promettente e una trama avvincente, Les Petites Peurs si preannuncia come un film da non perdere, capace di sorprendere e coinvolgere gli spettatori in modi inaspettati.

