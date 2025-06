Il possibile ritorno di Pretty Little Liars: il cast si mostra favorevole a un revival

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo delle serie TV è in continua evoluzione e, dopo quindici anni dalla sua prima messa in onda, Pretty Little Liars continua a suscitare l’interesse dei fan. Questo show ha saputo mescolare elementi di thriller e dramma, conquistando un vasto pubblico. Le protagoniste, Aria, Spencer, Hannah ed Emily, hanno affrontato misteri e intrighi che hanno tenuto gli spettatori incollati allo schermo. Con il passare del tempo, la domanda che molti si pongono è: ci sarà un revival? Le attrici del cast hanno espresso le loro opinioni al riguardo, delineando alcune condizioni fondamentali.

Le attrici pronte a tornare, ma con riserve

Troian Bellisario, Ashley Benson, Tyler Blackburn, Shay Mitchell, Sasha Pieterse e Ian Harding, i volti noti di Pretty Little Liars, hanno manifestato un certo entusiasmo per un possibile ritorno. Tuttavia, hanno anche chiarito che ci sono requisiti da rispettare. Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, in occasione del quindicesimo anniversario della serie, il cast ha discusso le loro aspettative per un eventuale revival. Troian Bellisario, che ha interpretato Spencer, ha suggerito che un film sarebbe la soluzione ideale: “Non credo che un’altra stagione possa funzionare. Sarebbe bello vedere cosa accade ai personaggi, che ci hanno accompagnato per sette anni e ora sono assenti dalle nostre vite da altrettanto tempo. È il momento giusto per scoprire il loro futuro”.

Un film per un’intensità maggiore

Tyler Blackburn, noto per il suo ruolo di Caleb, ha condiviso la sua visione per un possibile film, sottolineando che la serie avrebbe potuto esplorare tematiche più audaci se non fosse andata in onda su una rete per famiglie. “Un film con una classificazione PG-13 ci permetterebbe di rendere la storia più intensa e intrigante, con elementi più raccapriccianti e sexy”, ha affermato. Questa idea di un film è stata accolta con favore anche da Shay Mitchell, che interpreta Emily. Ha paragonato un possibile revival a quello di Sex and the City, suggerendo che un progetto simile potrebbe riunire il cast per un’esperienza divertente e nostalgica. “Sarei sempre favorevole a un ritorno, ma deve essere un progetto di gruppo. Non posso farlo senza le mie ragazze”, ha dichiarato.

La cautela di Ian Harding

Ian Harding, che ha interpretato Ezra, ha mostrato un approccio più cauto rispetto ai suoi colleghi. Pur esprimendo interesse nel vedere come si siano evoluti i personaggi, ha sottolineato che la qualità della sceneggiatura e della storia è fondamentale. “Mi piacerebbe sapere dove sono ora quei personaggi, ma dipende molto da chi è coinvolto nel progetto e dalla trama che verrà proposta”, ha detto. Questa attenzione alla qualità dimostra quanto il cast tenga a preservare l’eredità di Pretty Little Liars, evitando di compromettere il valore della serie con un revival mal concepito.

In sintesi, il cast di Pretty Little Liars è aperto a un possibile ritorno, ma con condizioni chiare. Un film potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rivedere le amate protagoniste, mantenendo viva l’essenza della serie originale. Con il passare del tempo, i fan continuano a sperare in un futuro che possa riportare in scena le piccole bugiarde, pronte a svelare nuovi misteri e avventure.

