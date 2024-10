Michael Keaton e il misterioso futuro dell’Avvoltoio nel multiverso Marvel

Michael Keaton ha recentemente aggiornato i fan sulla situazione del suo personaggio, l’Avvoltoio, portando a galla questioni relative al suo futuro nell’universo Marvel. L’attore, noto per il suo ruolo di Adrian Toomes in “Spider-Man: Homecoming“, ha condiviso alcune riflessioni sulla mancanza di comunicazioni con gli studios riguardo a un possibile ritorno e sulle sfide legate al multiverso che complicano ulteriormente il suo ritorno nella saga.

Il ruolo di Michael Keaton come Avvoltoio

L’Avvoltoio, interpretato da Michael Keaton, ha fatto la sua prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe con “Spider-Man: Homecoming“. In questo film, Toomes si presenta come il primo vero antagonista di Spider-Man, sfruttando la tecnologia avanzata per combattere il giovane supereroe. Con un backstory che esplora motivazioni umane e conflitti personali, il personaggio è stato ben accolto dal pubblico e dalla critica, e il suo ritorno è una prospettiva intrigante per i fan della saga.

Dopo essere stato catturato e incarcerato, l’Avvoltoio subisce un cambiamento inaspettato durante gli eventi di “Spider-Man: No Way Home“, quando, a causa di un’alterazione causata da Doctor Strange, viene trasportato in un’universo alternativo, quello di Sony. Questo spostamento ha aperto nuove possibilità per il personaggio, incluso un incontro con Morbius, interpretato da Jared Leto, come visto nella scena post-credits del film “Morbius“.

Le dichiarazioni di Keaton sul suo possibile ritorno

In una recente intervista, Michael Keaton ha espresso la sua ambivalenza riguardo al ritorno nei panni dell’Avvoltoio. Sebbene non abbia escluso categoricamente l’idea di un nuovo ingresso nel MCU o nel franchise di Spider-Man della Sony, ha chiarito di non aver avuto contatti recenti con gli studios su questo tema. “Non ho parlato con nessuno di niente,” ha dichiarato. Questo lascia i fan con molte domande riguardo al futuro del personaggio.

Keaton ha anche riflettuto sul suo tempo sul set e sull’esperienza di portare il suo personaggio sul grande schermo. La sua affermazione, “È un personaggio interessante quel tizio,” mostra la sua connessione con il ruolo, nonostante la brevità della sua presenza in “Morbius“. Il tono umoristico con cui ha affrontato la questione, dicendo “Non mi piace proprio la gente,” suggerisce una personalità schiva, ma appassionata riguardo al suo lavoro.

Le sfide del multiverso per l’Avvoltoio

Uno degli aspetti più complicati del ritorno dell’Avvoltoio riguarda le implicazioni legate al multiverso. Come rivelato nella scena post-credits di “Morbius“, l’Avvoltoio è stato catapultato nell’universo di Spider-Man della Sony, rendendo difficile il suo ritorno nell’universo principale del MCU, terra-616. Questo è un problema significativo, considerando che i viaggi tra universi richiedono competenze magiche versatili e complesse.

Inoltre, anche personaggi con immense capacità, come Doctor Strange e Scarlet Witch, hanno dimostrato che attraversare le dimensioni richiede misure estremamente elaborate. L’Avvoltoio avrebbe bisogno di un intervento particolare dai potenti della Marvel o un supporto esterno per riuscire a tornare tra i supereroi del MCU. La questione rimane aperta, fornendo fertile terreno per speculazioni e discussioni tra i fan riguardo al destino del personaggio e alle potenzialità del multiverso Marvel in evoluzione.

Infine, mentre l’attesa su un possibile ritorno dell’Avvoltoio continua a crescere, i legami con gli eventi attuali e futuri nei franchise di Sony e Marvel alimentano l’interesse per la direzione che prenderà questa saga iconica.