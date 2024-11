Meryl Streep e Selena Gomez celebrano il film Emilia Pérez: amicizia e rivelazioni inaspettate

Un evento unico ha animato mercoledì sera Hollywood, con la proiezione del film “Emilia Pérez” e un successivo Q&A che ha visto protagoniste Meryl Streep e Selena Gomez. L’incontro, tenutosi di fronte a un pubblico di celebrità, ha messo in evidenza non solo il talento delle due attrici, ma anche il legame che si è creato tra di loro durante le riprese della serie “Only Murders in the Building” su Disney+. I fan e gli appassionati hanno scattato foto per immortalare momenti emozionanti e scoprire particolari delle loro vite professionali e personali.

Un evento star-studded

Il Q&A ha attratto l’attenzione del pubblico, non solo per la presenza di Meryl Streep e Selena Gomez, ma anche per la parata di altri artisti di spicco. Sul palco, infatti, erano presenti nomi noti del panorama cinematografico, tra cui Martin Short, Annette Bening e Da’Vine Joy Randolph. Durante l’incontro, sia Streep che Gomez hanno condiviso aneddoti divertenti e riflessioni significative sul loro lavoro, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.

Selena Gomez ha voluto esprimere la sua gratitudine attraverso un post su Instagram, facendo riferimento all’organizzazione dell’evento. “Grazie mille a Colleen Camp per aver ospitato l’evento e alla mia amica Meryl per aver celebrato Emilia Pérez; non la chiamo a caso ‘amica mia’! È Meryl Streep! La mia icona, il mio sogno!” ha scritto, sottolineando l’amore e la stima che prova per la leggendaria attrice. Le sue parole riflettono una connessione profonda, nata non solo dalla loro professione, ma anche dalla loro capacità di supportarsi a vicenda.

Un’amicizia che cresce

Il legame tra Meryl Streep e Selena Gomez ha radici profonde, alimentato dalla condivisione di esperienze lavorative e dall’impegno reciproco nelle rispettive carriere. Recentemente, Gomez ha parlato di quanto sia ispirata dallo spirito e dalla dedizione di Streep. Ha rivelato la sua ammirazione: “Voglio il suo stesso spirito, amare sempre ciò che faccio ed essere presente per le persone”, enfatizzando quanto il rapporto sia fertile di influenze positive.

Durante l’evento, Streep non ha risparmiato complimenti per il lavoro di Gomez in “Emilia Pérez“. “È stato bellissimo. È stata semplicemente una performance meravigliosa, intensa, sensuale, incredibile,” ha detto Meryl, riflettendo sulla qualità del lavoro dell’attrice. Queste parole non solo rafforzano l’amicizia tra le due, ma testimoniano anche il rispetto professionale instaurato nel tempo.

Le rivelazioni sul ruolo di Gomez

Selena Gomez ha svelato un retroscena sorprendente relativo alla sua partecipazione nel film “Emilia Pérez“. A quanto pare, l’attrice non era al corrente di aver già ottenuto la parte, nonostante avesse vissuto settimane di attesa e ansia. “A quanto pare avevo già la parte anche se non lo sapevo. La cosa mi ha spiazzata. Ho passato mesi a fare promozione con il mio fantastico cast e la troupe,” ha raccontato Gomez durante l’evento.

La rivelazione è stata accompagnata da risate, in particolare da parte del regista Jacques Audiard, che ha chiarito come la giovane attrice avesse già conquistato il ruolo. “Non capisco perché dici che hai fatto un provino e hai aspettato. Avevi già la parte,” le avrebbe detto in uno dei loro incontri. La reazione di Gomez è stata di incredulità, un momento divertente che ha sottolineato le dinamiche dietro le quinte e il processo di casting nel cinema.

L’attesa di Gomez è diventata quindi parte della narrativa del film, rendendo l’esperienza ancora più significativa. Con il supporto di Streep e la conferma del suo talento, il futuro per Selena Gomez non è mai stato così luminoso. Il pubblico ha accolto con entusiasmo questo scambio di esperienze, testimoniando un’industria cinematografica che continua a evolversi e a sorprendere.