Memento: un colpo di scena geniale

Memento è un film del 2000 scritto e diretto da Christopher Nolan. La pellicola è ampiamente considerata uno dei migliori lavori di Nolan e tra i film più significativi degli anni 2000, tant’è che nel 2017 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Il film è stato candidato ai Premi Oscar 2002 come migliore sceneggiatura originale e miglior montaggio. Memento ha incassato 25 544 867 dollari negli Stati Uniti e 14 178 229 dollari negli altri paesi.

Memento, la trama

La pellicola vede protagonista Leonard “Lenny” Shelby (Guy Pearce), un ex investigatore di una compagnia assicurativa. L’uomo indossa abiti costosi, guida una Jaguar, ma vive in un modesto albergo pagando tutto in contanti. Soffre di perdita di memoria a breve termine e visto che non riesce a trattenere le informazioni per più di 15 minuti, scatta polaroid e scrive continuamente tutto ciò che succede appuntandolo su dei post-it e sul corpo con dei tatuaggi che lo aiutano a ricordare. Grazie a questo sistema, sa che due uomini hanno violentato e ucciso la moglie Catherine e che gli hanno provocato il trauma mnemonico colpendolo alla testa. La sua unica preoccupazione è quella di rintracciarli per vendicarsi.

La famosa scena del film

Memento è un flash. Inizia con la fine e va tutto all’indietro. Il protagonista aha perso la memoria e si tatua tutte le cose importanti della vita per ricordare. Ma il ricordo sarà molto doloroso, perché l’assassino della moglie, che sta cercando con tutti i mezzi, è proprio lui. Interessante è vedere i montaggi alternativi, fatti dai fan su internet, in cui il film si svolge dall’inizio alla fine della storia, perfettamente. Merito dell’attenta regia di Christopher Nolan. Qui di seguito la famosa scena del film, uno dei colpi di scena più geniali di sempre.