Mel Gibson avvistato a Roma: il celebre attore tra cucina mediterranea e nuovi progetti cinematografici

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Roma, la capitale italiana, continua a essere un punto di riferimento per le celebrità di tutto il mondo. Recentemente, Mel Gibson, noto attore e regista premiato con l’Oscar, è stato avvistato nel Centro Storico della città, immerso in un’atmosfera che ricorda la Dolce Vita. La sua visita non è solo un momento di svago, ma segna anche l’inizio di importanti progetti cinematografici.

Mel Gibson e la sua serata romana

Con un look informale composto da bermuda e ciabatte, Mel Gibson ha scelto di cenare al ristorante Pesciolino, situato a pochi passi da Piazza di Spagna. L’attore ha optato per un tavolo all’aperto, approfittando della serata per gustare piatti tipici della cucina mediterranea. Tra le specialità ordinate, ha apprezzato in particolare una zuppa di cozze, definita “delicious” durante una videochiamata con amici oltreoceano, a cui ha mostrato i piatti con entusiasmo. La sua presenza nel ristorante ha attirato l’attenzione, ma Gibson ha mantenuto un profilo basso, senza scorta e interagendo cordialmente con il personale e il proprietario, Daniele Cardinale.

Progetti futuri: The Resurrection of the Christ

La visita di Mel Gibson a Roma non è solo una pausa di relax, ma è anche legata a un progetto cinematografico di grande rilevanza. L’attore sta effettuando sopralluoghi per il sequel di “La Passione di Cristo”, intitolato “The Resurrection of the Christ“. Questo atteso film sarà girato presso il nuovissimo Teatro 22 di Cinecittà e sarà prodotto dalla sua casa di produzione, Icon Productions. La scelta di Roma come location non sorprende, data la storicità e la bellezza della città, che continua ad attrarre registi e attori di fama internazionale.

Roma: un hub per il cinema internazionale

La presenza di Mel Gibson si inserisce in un periodo particolarmente attivo per il cinema a Roma. Infatti, la capitale ospiterà anche Ridley Scott, che sta lavorando a “The Dog Stars“, e il regista francese Bertrand Mandico, che collaborerà con Marion Cotillard per il film “Roma Elastica“. Inoltre, è previsto un film di fantascienza intitolato “White Mars“, con protagonisti Luke Newton e Lucy Hale. Anche grandi nomi come Disney, Universal e Fox Nation hanno programmato riprese nella città, confermando Roma come un set privilegiato per produzioni di alto profilo.

La magia di Roma tra cinema e gastronomia

Roma non è solo un luogo di lavoro per le star, ma offre anche un’esperienza unica grazie alla sua cucina e ai suoi paesaggi incantevoli. Le celebrità che visitano la capitale non si limitano a girare film, ma si immergono anche nella cultura locale, assaporando piatti tipici e godendo della bellezza dei suoi vicoli. La città continua a essere un crocevia di talenti e creatività, dove il cinema e la gastronomia si intrecciano, regalando momenti indimenticabili a chiunque vi metta piede.

Ultimo aggiornamento: sabato 7 giugno 2025, 16:18

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!