Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: la coppia smentisce le voci di crisi

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, noti al pubblico per la loro relazione, hanno recentemente affrontato voci di crisi che si sono diffuse tra i fan. La situazione è emersa dopo che i due fidanzati hanno temporaneamente rimosso il loro seguito reciproco sui social media, un gesto che ha suscitato preoccupazione tra i loro sostenitori. Tuttavia, la dottoressa romana ha prontamente chiarito la situazione, rassicurando tutti sulla stabilità del loro rapporto.

La spiegazione di Mariavittoria

In un’intervista rilasciata al portale Piùdonna, Mariavittoria ha voluto mettere a tacere le speculazioni riguardo a una possibile rottura. Ha spiegato che ci sono state solo “piccole discussioni”, sottolineando che la loro relazione è solida e che non c’è motivo di allarmarsi. “Con Tommy va benissimo, possono stare tutti tranquilli”, ha affermato, evidenziando che, nonostante le normali tensioni che possono sorgere in una coppia, il loro amore è ciò che prevale. La dottoressa ha anche voluto chiarire che chi li conosce sa bene che le loro liti sono parte della quotidianità, ma che si risolvono sempre in modo positivo.

L’impatto dei social media sulla relazione

Mariavittoria ha anche affrontato il tema della loro presenza sui social media, spiegando che il suo lavoro le lascia poco tempo per interagire online. Questo ha portato a malintesi tra i fan, alcuni dei quali hanno interpretato la loro scarsa attività come un segnale di crisi. “Ricevere tante offese o tanto allarmismo anche per una cosa banale come quella accaduta ieri, dispiace”, ha dichiarato, evidenziando come le reazioni esagerate possano influenzare il loro benessere emotivo. La dottoressa ha sottolineato l’importanza di non giudicare la loro relazione basandosi su gesti che possono avere significati diversi.

Riflessioni sulle critiche e la vita privata

Inoltre, Mariavittoria ha espresso la sua frustrazione riguardo ai commenti negativi che riceve, in particolare quelli diretti verso le donne. Ha fatto riferimento a voci infondate che coinvolgono il suo ex, chiarendo che non ha più contatti con lui e che le notizie diffuse sono solo pettegolezzi. “Tommy vive da me, quindi davvero sono tutte fandonie”, ha affermato, ribadendo la solidità della loro relazione e la necessità di ignorare le speculazioni.

La coppia, quindi, continua a vivere la propria vita insieme, affrontando le normali sfide quotidiane come qualsiasi altra coppia. Mariavittoria ha concluso il suo intervento sottolineando che, nonostante le piccole liti, il loro legame è forte e autentico, e che le voci di crisi non hanno alcun fondamento reale.

