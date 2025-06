Robert De Niro sorprende Martin Scorsese con una telefonata virale su TikTok

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un video che ha catturato l’attenzione degli utenti di TikTok mostra un momento inaspettato tra due icone del cinema: Robert De Niro e Martin Scorsese. La clip, diventata virale, documenta una telefonata in cui De Niro augura la buonanotte al suo amico e collega, creando un’atmosfera di confusione e divertimento. Questo episodio non solo mette in luce il legame tra i due attori, ma si inserisce anche in una tendenza più ampia che sta spopolando sui social media.

La telefonata inaspettata

Nel video, Robert De Niro chiama Martin Scorsese con l’intento di augurargli una buona notte. La reazione di Scorsese è immediata: “Pronto? Bob?”, chiede, mostrando sorpresa. De Niro, con il suo tipico tono amichevole, risponde: “Ti chiamo per augurarti la buonanotte! E dormi bene”. La risposta di Scorsese è un mix di confusione e divertimento: “Ok, grazie”. Questo scambio di battute mette in evidenza il lato più umano e informale dei due celebri cineasti, che spesso sono visti solo nel contesto delle loro opere.

Dopo il saluto, De Niro propone di passare a una videochiamata su FaceTime, a cui Scorsese acconsente. Durante la chiamata, De Niro mostra al regista cosa sta guardando in televisione: un episodio di “The Wiggles”, un programma per bambini. La reazione di Scorsese è di approvazione, dimostrando che, nonostante la loro fama, entrambi condividono momenti di quotidianità e leggerezza.

La reazione di Scorsese e il contesto virale

La telefonata ha suscitato ilarità non solo tra i due amici, ma anche tra gli spettatori del video. Scorsese, dopo aver terminato la chiamata, racconta l’accaduto a sua figlia Francesca, che ha filmato l’intera conversazione. “Chiama quattro volte, poi finalmente rispondi, ti rendi conto che è lui e lui dice: ‘Ehi, come va? Bene, ci vediamo domani, ok, va bene'”, spiega il regista, visibilmente divertito dalla situazione. Francesca chiarisce a suo padre che il gesto di De Niro rientra in una tendenza su TikTok, in cui le persone sorprendono i propri amici con telefonate inaspettate per augurare la buonanotte.

La reazione di Scorsese alla notizia della tendenza è di incredulità: “Era quello? Una tendenza? Mi ha chiamato per dirmi ‘Buonanotte’?” Questo scambio di battute non solo mette in evidenza la spontaneità dei due attori, ma offre anche uno spaccato della loro amicizia, che va oltre il lavoro e si manifesta in gesti affettuosi e divertenti.

Un legame duraturo tra due leggende del cinema

Il rapporto tra Robert De Niro e Martin Scorsese ha radici profonde, risalenti al 1973, quando hanno collaborato per la prima volta nel film “Mean Streets”. Da allora, i due hanno lavorato insieme in altri nove lungometraggi, creando alcune delle opere più iconiche della storia del cinema. Tra i titoli più noti figurano “Taxi Driver”, “Toro scatenato”, “Quei bravi ragazzi” e “The Irishman”. La loro collaborazione è stata caratterizzata da una sintonia artistica unica, che ha portato a risultati straordinari sul grande schermo.

Oltre ai film, Scorsese ha diretto De Niro anche nel cortometraggio promozionale “The Audition” nel 2015. La loro amicizia si è estesa anche a progetti meno noti, come “Guilty by Suspicion” e “Shark Tale”. Questo legame, costruito nel corso di oltre sei decenni, è testimone di un’alleanza professionale e personale che ha influenzato profondamente il panorama cinematografico.

Il video virale rappresenta un momento di leggerezza in un mondo spesso caratterizzato da tensioni e sfide. La spontaneità di De Niro e la reazione divertita di Scorsese ricordano a tutti noi l’importanza di mantenere vivi i legami umani, anche attraverso gesti semplici e inaspettati.

