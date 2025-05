Mauro Repetto torna con DJ Sole: il nuovo singolo pronto a diventare il tormentone dell’estate 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mauro Repetto, noto per essere stato il co-fondatore degli 883 insieme a Max Pezzali, fa il suo ritorno sulla scena musicale con un nuovo singolo intitolato DJ Sole. Il brano, che sarà trasmesso in tutte le radio a partire dal 30 maggio 2025, si preannuncia come uno dei principali tormentoni estivi di quest’anno. Con un mix di energia e nostalgia, Repetto si prepara a conquistare nuovamente il pubblico.

DJ Sole: il nuovo singolo e la sua genesi

Il brano DJ Sole è frutto della collaborazione tra Mauro Repetto e un team di autori, tra cui Matteo Bonsanto, Alioscia Arioli, Daniele Piovani e Andrea Gallo. Questo singolo non è solo un pezzo musicale, ma farà parte della colonna sonora di uno spettacolo teatrale che debutterà in concomitanza con la seconda stagione della serie televisiva Hanno ucciso l’Uomo Ragno, attualmente in fase di produzione. Repetto, che ha dimostrato di avere talento sia come cantante che come attore, unisce le sue capacità artistiche in questo nuovo progetto, promettendo un’esperienza coinvolgente che combina nuove tecnologie e creatività.

In una dichiarazione ufficiale, Repetto ha rivelato che l’ispirazione per DJ Sole è scaturita da una frase della canzone New Sensation degli INXS, un gruppo che ha sempre ammirato. La frase, “…and the sun comes, like a God…”, ha dato vita a un brano che vuole trasmettere l’energia positiva dell’estate, la voglia di ballare e divertirsi. Con DJ Sole, Repetto intende comunicare non solo la sua energia interiore, ma anche quella che l’estate porta con sé, creando un’atmosfera di spensieratezza e gioia.

Il videoclip di DJ Sole: un’opera innovativa

Insieme al lancio del singolo, il 30 maggio sarà rilasciato anche il videoclip ufficiale di DJ Sole. Questo video fungerà da trailer per lo spettacolo teatrale e rappresenta un’innovazione nel panorama musicale italiano. Diretto da Stefano Salvati, un regista di spicco nel settore dei videoclip e delle pubblicità, il video si distingue per l’uso di tecnologie all’avanguardia e software di nuova generazione. La produzione ha visto la collaborazione di alcuni dei migliori artisti italiani nel campo dell’intelligenza artificiale e del 3D, promettendo un’esperienza visiva unica e coinvolgente.

Il tour e le parole di Mauro Repetto

Mauro Repetto ha recentemente concluso un tour teatrale intitolato Alla ricerca dell’uomo ragno, un one man show che ha toccato 50 città in Italia e in Svizzera nell’arco di otto mesi. Questo spettacolo, scritto e diretto da Maurizio Colombi e Stefano Salvati, ha messo in luce la poliedricità di Repetto, che ha saputo conquistare il pubblico con autenticità, ironia e una straordinaria energia.

In merito al suo nuovo singolo, Repetto ha affermato di aver voluto creare un pezzo che unisse la voglia di ballare tipica della musica dance con l’energia del rock, unendo influenze che spaziano da Donna Summer ai Kiss. La musica, per lui, rappresenta un’ancora di salvezza e una necessità, un modo per esprimere se stesso e connettersi con il pubblico. Con DJ Sole, Mauro Repetto si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera musicale, pronto a far ballare e divertire le generazioni di oggi.

