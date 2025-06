La danza celebra Vincenzo Bellini al Teatro Antico di Taormina: un gala imperdibile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Teatro Antico di Taormina si prepara ad ospitare un evento straordinario dedicato alla danza e alla musica di Vincenzo Bellini. Venerdì 27 Giugno, a partire dalle ore 21, avrà luogo una serata intitolata “Belliniana, divine melodie danzanti”. Questo gala, concepito e prodotto dalla Fondazione Festival Belliniano di Catania, rappresenta un omaggio al celebre compositore e alla sua eredità musicale, intrecciando danza e melodia in un’unica esperienza artistica.

Un evento di portata internazionale

La serata di gala promette di essere un’esperienza indimenticabile, riunendo sul palcoscenico del Teatro Antico danzatori di fama mondiale. Compagnie prestigiose provenienti da diverse parti del globo parteciperanno all’evento, tra cui la New York City Ballet, Les Étoiles du Monde, il Teatro alla Scala di Milano, l’Opéra di Parigi, la Het National Ballet, il Rudra Bejart Lausanne e il Ballet am Rhein. Questa varietà di talenti offre una panoramica della danza contemporanea, unendo stili e tecniche diverse in un programma ricco di coreografie ispirate alle melodie di Bellini.

La serata non si limiterà a presentare solo opere di Bellini, ma renderà omaggio anche ad altri illustri compositori italiani, come Gaetano Donizetti e Gioachino Rossini. Questo approccio multidimensionale arricchisce l’evento, permettendo al pubblico di immergersi in un viaggio attraverso la storia della musica e della danza italiana.

Celebrazione del 200° anniversario di “Adelson e Salvini”

Il gala assume un significato particolare quest’anno, poiché segna il 200° anniversario dalla composizione e dal debutto di “Adelson e Salvini”, la prima opera di Vincenzo Bellini. Questo lavoro, rappresentato per la prima volta nel 1825 al Teatrino del Conservatorio di San Sebastiano a Napoli, ha segnato l’inizio di una carriera straordinaria per il compositore. Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a coreografie ispirate a brani iconici delle opere di Bellini, tra cui “La Sonnambula”, “Norma”, “Il pirata” e “I Capuleti e i Montecchi”.

Particolare attenzione sarà riservata alla celebre aria “Casta Diva”, interpretata da Maria Callas, e alla Sinfonia in re maggiore di Bellini, raramente eseguita. Questi brani, accompagnati da coreografie di grande impatto visivo, offriranno un’esperienza sensoriale unica, fondendo la bellezza della danza con la potenza della musica.

Attività collaterali e iniziative culturali

Oltre alla performance principale, l’evento sarà arricchito da mostre e dibattiti che esploreranno il tema “Divine melodie, divine coreografie”. Curata da Domenick Giliberto, questa iniziativa prevede proiezioni, incontri e installazioni dedicate alla danza nell’universo belliniano. Questi eventi collaterali offriranno al pubblico l’opportunità di approfondire la connessione tra danza e musica, evidenziando i momenti salienti della danza nelle opere di Bellini.

L’iniziativa è realizzata grazie al supporto del Comune di Taormina e del Ministero della Cultura, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni culturali locali e nazionali. Il programma completo dell’evento e delle attività correlate è disponibile sul sito ufficiale della Fondazione Festival Belliniano, dove gli interessati possono trovare ulteriori dettagli e informazioni utili per partecipare a questa celebrazione della cultura e dell’arte.

