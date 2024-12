Mattia Briga dedica il suo nuovo brano “Vieni con me” alla moglie Arianna Montefiori

Mattia Briga è tornato sulla scena musicale con un nuovo brano intitolato “Vieni con me”, dedicato alla moglie Arianna Montefiori. Questo singolo è solo un assaggio di un album interamente pensato per lei, che vedrà la luce nei prossimi mesi. Un progetto che promette di esplorare non solo il tema dell’amore, ma anche le sfide e le esperienze vissute dall’artista nel corso della sua carriera.

La performance in diretta ad Amici

Il 1 dicembre, Briga si è esibito per la prima volta live con il suo nuovo brano nella trasmissione “Amici di Maria De Filippi”. Questo ritorno sul palco di un programma che l’ha visto protagonista dieci anni fa rappresenta un momento di grande significato per l’artista. La sua volontà di ritornare con un lavoro che rispecchi la sua evoluzione personale e artistica è forte; Briga desidera dimostrare che, nonostante le difficoltà passate, ha fatto progressi e ha affinato il suo stile.

L’artista ha riflettuto su quanto tempo ha dedicato alla musica da quando ha iniziato la sua carriera, sottolineando che le esperienze vissute lo hanno portato a maturare professionalmente. Briga ha ammesso di aver affrontato un percorso complesso attraverso il quale ha cercato di trovare il giusto equilibrio. “Mi sono preso del tempo, volevo tornare con un lavoro che non mi snaturasse” ha affermato il cantante, che è cosciente del consenso critico limitato ricevuto in passato e del bisogno di riscatto.

Un album che promette di colmare il divario

Parlando del nuovo disco, Briga ha descritto il suo approccio creativo e produttivo. “Sarà un colpo al cerchio e uno alla botte”, afferma con una risata, aggiungendo che il suo stile rimarrà inconfondibile, caratterizzato dall’anima di Mattia e dall’eleganza dei testi. Questo progetto musicale sarà un’espressione poetica e moderna, grazie alla collaborazione con un produttore contemporaneo, Tom Beaver.

La scelta di lavorare con professionisti in grado di proiettare i suoni in una dimensione attuale è parte integrante della sua visione artistica. Briga ha voluto pensare anche alla struttura dei brani, cercando di mantenere le canzoni brevi e incisive. “Ho lavorato sulla durata dei pezzi, con una piccola intro, e un ritornello che apre subito”, ha spiegato, dimostrando una riflessione approfondita sulla musica moderna e sulle aspettative del pubblico.

Autoproduzione e nuove sfide

In un momento in cui il panorama musicale è in continua evoluzione, Briga ha espresso la sua convinzione che l’autoproduzione rappresenti il futuro dell’industria musicale. La sua scelta di essere completamente indipendente per questo nuovo progetto è coerente con le sfide che affrontano molti artisti oggi, che faticano a trovare spazi nelle major discografiche. “Nel presente, c’è difficoltà di arrivare a determinati canali se non hai le major alle spalle”, ha lamentato Briga, evidenziando i muri che spesso separano gli artisti indipendenti dalle opportunità desiderate.

Nonostante queste sfide, l’ottimismo di Briga è palpabile. Il suo brano “Vieni con me” porta con sé elementi di introspezione, ricordando momenti difficili e “giornate storte”, ma anche la ricerca di un riconoscimento e una continua evoluzione personale. “Ho bisogno di sentirmi apprezzato, so che posso farlo ed è giusto che mi ponga delle ambizioni alla mia portata”, ha concluso.

L’importanza di Amici e i sogni futuri

Briga ha anche parlato dell’influenza che “Amici di Maria De Filippi” ha avuto nella sua vita, definendola un’esperienza positiva non solo a livello artistico, ma anche a livello personale. “Fui chiamato come consulente artistico e devo dire che mi diede, a livello psicologico, una mano incredibile. Mi ha quasi salvato la vita”, ha dichiarato, sottolineando il legame emotivo con il programma.

Tornare come ospite nel programma rappresenta per Briga una grande emozione, anche se la sua presenza nei vari eventi musicali è limitata. Infine, il cantante ha accennato alla possibilità di collaborazioni future, citando l’artista Brunori Sas come un’ispirazione, pur consapevole delle difficoltà che gli artisti indipendenti incontrano nel reperire partnership musicali.

Briga non ha escluso la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo, sebbene abbia cercato l’opportunità nel 2021 senza successo, considerando le recenti evoluzioni nel panorama musicale con una certa cautela.