Matrix 4: il sequel con Neil Patrick Harris

L’attore Neil Patrick Harris è tra i protagonisti di “Matrix 4”. L’uscita nelle sale dell’attesissimo sequel della trilogia fantascientifica d’azione più famosa è prevista per la fine del 2021.

Matrix 4: il ritorno in scena dei protagonisti originali

Ci sono ottime probabilità che il sequel veda il ritorno in scena dei protagonisti originali dell’universo Matrix. Ci riferiamo a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, nonostante in “Matrix Revolution” entrambi i personaggi da loro interpretati siano morti. “Matrix4” vanta anche un cast incredibile di attori che sono completamente nuovi nell’universo di Matrix, tra cui Neil Patrick Harris, che ha recentemente condiviso alcune delle sue esperienze lavorando al nuovo film. Inoltre, ricordiamo che “Matrix 4” è co-scritto e diretto dalla co-creatrice del franchise Lana Wachowski.

In un recente episodio del podcast di Variety , Harris ha rivelato che, durante le riprese di “Matrix 4”, ha avuto l’impressione che Wachowski stesse realizzando un film molto più piccolo e personale. Se così fosse, saremmo di fonte all’esatto opposto di ciò che il pubblico si aspetta dal sequel di uno dei i più grandi franchise degli ultimi 20 anni.

Lana Wachowski propone un sequel inaspettato

A proposito delle riprese Harris ha detto: “Non sembrava un lavoro gigantesco. Sembrava che la regista, Lana Wachowski, stesse girando qualcosa di molto personale e poco aderente al comunemente inteso universo di Matrix. Ad esempio, le riprese sono tate effettuate usando la luce naturale, quindi capitava di stare seduti per un’ora aspettando che le nuvole andassero via, per poi riprendere velocemente. Avevo dato per scontato che un film del genere fosse al 100% con storyboard e animazioni , invece no, è qualcosa di diverso e inaspettato secondo me. Penso che Lana abbia vissuto l’esperienza di un film pieno di effetti speciali per tre volte, e sospetto che ora voglia fare le cose a modo suo. Non mi capitava spesso di sentire che stavo facendo qualcosa di gigantesco perché lei lo faceva sentire molto intimo. “

“Matrix 4” uscirà nei cinema il 22 dicembre 2021, con un rilascio simultaneo di un mese in streaming su HBO Max.

Allora, cosa dobbiamo aspettarci da questo sequel? Niente più schermi verdi e trip mentali che ci fottono il cervello? Staremo a vedere!

Giulia Cirenei

18/02/2021