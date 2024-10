Matilda De Angelis protagonista dell’epico action “Citadel: Diana” in arrivo su Prime Video

Prime Video si prepara a lanciare il 10 ottobre “Citadel: Diana”, una serie che promette di catturare l’attenzione degli spettatori con un mix di azione, suspense e un cast d’eccezione. Matilda De Angelis, attrice di spicco nel panorama cinematografico italiano, torna in scena dopo il successo internazionale di “The Undoing” e “Lidia Poët”. In questo nuovo progetto, l’attrice si trasforma nell’eroina Diana, un’agente segreto intrappolata in una Milano futuristica e militarizzata. La serie, diretta da Arnaldo Catinari, rappresenta un ponte tra la versione italiana e quella americana, già nota per la presenza di star come Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas.

Il personaggio di Diana e il contesto narrativo

In “Citadel: Diana”, Matilda De Angelis interpreta una spia di alto livello al servizio dell’agenzia Citadel, che ha subito un durissimo attacco da parte della rivale Manticore. La storia è ambientata in una Milano del 2030, soggetta a regimi dispotici, con il Duomo ridotto in macerie e una società oppressa dal controllo militare. Diana, l’unica sopravvissuta dell’agenzia, è costretta a vivere sotto copertura infiltrandosi tra le forze nemiche di Manticore. Un contesto che offre molteplici spunti per l’azione e la drammaticità, permettendo all’attrice di eseguire una serie di sequenze d’azione spettacolari.

Il fulcro della trama ruota attorno alla sopravvivenza e al tentativo di innescare una controffensiva contro Manticore, e l’unico modo per farlo per Diana è collaborare con Edo Zani, interpretato da Lorenzo Cervasio. Edo, erede di Manticore e figlio del potente Ettore Zani, diventa l’alleato improbabile di Diana, creando un dinamico gioco di fiducia e tensione. La serie non solo esplora le dinamiche politiche e familiari di una Milano divisa, ma anche il valore dell’alleanza in un mondo ostile.

Allenamento e preparazione per le scene d’azione

Per interpretare al meglio il suo ruolo, Matilda De Angelis ha partecipato a un intenso programma di allenamento della durata di quattro mesi, lavorando a stretto contatto con esperti di stunt. Le sue nuove abilità la hanno preparata a girare sequenze d’azione mozzafiato, che includono combattimenti coreografati, uso di armi e acrobazie dal vivo. Il realismo delle scene è accentuato dalla dedizione dell’attrice, che ha voluto rendere il suo personaggio il più credibile possibile.

Nel contesto delle moderne produzioni cinematografiche, l’autenticità nelle scene d’azione è diventata una priorità, e la scelta di investire tempo nella preparazione fisica riflette un impegno a lungo termine nella carriera di Matilda. La serie non solo la pone al centro della narrazione, ma la trasforma in una figura simbolica nelle rappresentazioni delle donne nei ruoli d’azione, un trend crescente nell’industria cinematografica globale.

Il cast e la produzione di “Citadel: Diana”

Oltre a Matilda De Angelis e Lorenzo Cervasio, “Citadel: Diana” vanta un cast di talenti affermati. Maurizio Lombardi interpreta il patriarca della famiglia Zani, un personaggio complesso di cui le motivazioni e le azioni aggiungono profondità alla trama. Filippo Nigro si unisce al gruppo, completando un ensemble capace di portare avanti una narrazione ricca di colpi di scena e dinamiche interpersonali affascinanti.

La direzione di Arnaldo Catinari è fondamentale nel trasmettere il tono drammatico e avvincente della serie, combinando sequenze d’azione ad un’affascinante narrazione che esplora il potere e la corruzione. La produzione, ambiziosa e ben pianificata, è destinata a catturare anche il pubblico più esigente e offre uno sguardo dinamico e neo-noir su un futuro distopico.

Con l’imminente uscita, “Citadel: Diana” non è solo un’opportunità per Matilda De Angelis di brillare ulteriormente, ma anche per il pubblico di imbattersi in una storia avvincente che mette al centro la forza e la resilienza delle donne in un contesto di conflitto e pericolo.