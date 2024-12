Massimo Ranieri torna a Sanremo 2025: ottava partecipazione per il veterano del Festival

Massimo Ranieri, uno dei nomi più significativi della musica italiana, si prepara a calcare nuovamente il palco del Festival di Sanremo nel 2025. Con l’annuncio da parte del conduttore Carlo Conti che ha rivelato i 30 Big in gara, Ranieri segna un traguardo straordinario: l’ottava partecipazione a uno degli eventi musicali più attesi del paese. La sua storia con Sanremo è caratterizzata da successi, emozioni e un legame profondo con il pubblico, che ha sempre dimostrato affetto e apprezzamento per il suo talento.

Massimo Ranieri e le sue partecipazioni in televisione

Massimo Ranieri è un volto familiare per i telespettatori della Rai, dove ha consolidato il suo status di star attraverso una serie di programmi di successo. Recentemente, l’emittente ha ritrasmesso “Tutti i sogni ancora in volo” , un progetto che rappresenta solo uno dei tanti tasselli della sua carriera televisiva. Al suo attivo, Ranieri vanta una lunga lista di show, tra cui “Tutte donne tranne me” , “Sogno e son desto” e “Qui e adesso” .

Oltre a queste produzioni, Ranieri ha avuto un ruolo fondamentale come giudice nella trasmissione “Sarà Sanremo“, il talent legato al Festival dedicato alle Nuove Proposte. Questo programma ha visto la luce nel 2016, con Carlo Conti come conduttore e Direttore Artistico, e ha contribuito a lanciare giovani talenti nel panorama musicale italiano. Le sue apparizioni in trasmissioni di grande richiamo testimoniano la sua abilità di intrattenitore e il suo carisma, che continuano a far breccia nel cuore del pubblico.

I precedenti di Massimo Ranieri al Festival di Sanremo

Con Sanremo 2025, Massimo Ranieri avrà all’attivo otto partecipazioni, una carriera che si snoda attraverso diverse decadi e momenti storici della musica italiana. La sua prima apparizione risale al 1968, quando il giovane cantautore si classificò al settimo posto con il brano “Da bambino“. L’anno successivo, si presentò con “Quando l’amore diventa poesia“, chiudendo il suo percorso all’evento in decima posizione.

Dopo un lungo periodo di assenza dal Festival, durato ben vent’anni, Ranieri tornò alla ribalta nel 1988 vincendo con il celebre brano “Perdere l’amore“, considerato un classico non solo della sua carriera, ma anche della storia del Festival. La sua vita musicale continuò a intrecciarsi con Sanremo anche negli anni ’90, dove, nel 1992, arrivò quinto con “Ti penso“, mentre nel 1995 e nel 1997 le sue performance con “La vestaglia” e “Ti parlerò d’amore” registrarono risultati non del tutto soddisfacenti.

Nonostante ciò, il suo ritorno alla competizione nel 2022 con “Lettera di là dal mare” gli ha concesso il prestigioso Premio della Critica Mia Martini, un riconoscimento che premia l’autenticità e la qualità artistica, dimostrando così che il suo talento è ancora vivo e vibrante.

Massimo Ranieri come ospite indimenticabile a Sanremo

Oltre alle sue partecipazioni in gara, Massimo Ranieri ha lasciato un segno profondo anche come ospite. Le sue apparizioni sul palco di Sanremo rappresentano momenti memorabili per gli spettatori. Uno degli eventi più iconici rimane il suo duetto con Al Bano e Gianni Morandi nel 2023, dove hanno reinterpretato il concetto dei Tre Tenori in una versione moderna e coinvolgente, creando un’atmosfera di celebrazione della musica italiana.

In un’altra edizione notevole, nel 2020, Ranieri ha incantato il pubblico duettando con Tiziano Ferro, eseguendo una versione emozionante di “Perdere l’amore” e presentando il brano inedito “Mia ragione“. Queste performance dimostrano quanto Ranieri sia apprezzato non solo per la sua carriera solista, ma anche per la sua capacità di collaborare e armonizzarsi con altri artisti, testimoniando così l’importanza giovane e sempre attuale della sua figura nel panorama musicale italiano.

La prossima edizione di Sanremo non sarà solo un’opportunità per rivalutare il suo percorso artistico, ma una nuova occasione per emozionare il pubblico con la sua musica.