Massimo Boldi e Neri Parenti celebrano il cinepanettone a Cortina d’Ampezzo: un evento indimenticabile

Nel cuore delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo si prepara a ospitare un evento straordinario dedicato alla celebrazione del cinepanettone, un filone iconico della commedia italiana che ha resistito alla prova del tempo. Massimo Boldi e Neri Parenti, volti storici delle pellicole natalizie, torneranno nella loro amata località per prendere parte allo spin-off invernale dei Nations Award, un’importante manifestazione che premia i talenti del grande schermo. Questo prestigioso evento, giunto alla sua 18a edizione, si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 dicembre e promette di intrattenere i partecipanti con una serie di iniziative legate nostalgia e divertimento.

Cortina d’Ampezzo: il palcoscenico del cinepanettone

Cortina d’Ampezzo, storica meta turistica delle Dolomiti, si trasformerà nel regno del cinepanettone rendendo omaggio a trent’anni di storia della commedia italiana. L’Hotel de la Poste, celebre per la sua associazione con diverse pellicole natalizie, ospiterà eventi di rilievo come conferenze, dibattiti e soirée di gala. Sarà un’occasione unica per esplorare l’impatto culturale e cinematografico di film che hanno accompagnato le festività natalizie di generazioni. “Il cinepanettone è un fenomeno unico che racconta l’Italia con leggerezza, divertimento e una buona dose di ironia. Vogliamo mettere in risalto questi film che sono diventati parte della nostra identità culturale” afferma il presidente dei Nations Award, Michel Curatolo.

Attraverso eventi che richiamano l’atmosfera di “vanziniana” memoria, il programma offrirà una piattaforma per riflettere su come questi film siano riusciti a connettere le persone, suscitando risate e riflessioni sull’italianità. Al di là della semplice celebrazione, l’evento intende rafforzare il legame tra il cinema e la tradizione natalizia, rendendo omaggio a quei momenti indimenticabili che i film hanno regalato al pubblico.

Ospiti d’onore e celebrazioni speciali

La rassegna celebrativa vedrà la partecipazione di numerosi ospiti illustri del panorama cinematografico. Tra loro Barbara Tabita, Umberto e Rudy Smaila, Raffaella Fico e Francesca Manzini. Inoltre, ci sarà un collegamento video con il maestro Enrico Vanzina, un nome di primaria importanza nel genere della commedia italiana. Gli eventi culmineranno con la premiazione dei due divi, Massimo Boldi e Neri Parenti, in riconoscimento dei loro contributi indelebili al mondo del cinema leggero e brillante.

L’Hotel de la Poste, con Gherardo Manaigo al timone, mette in evidenza l’importanza dell’iniziativa per il territorio, sottolineando come Cortina sia un simbolo sia di storia culturale che di ospitalità. “Il cinepanettone e Cortina sono un accoppiamento perfetto, e ci impegniamo a mantenere viva questa tradizione” afferma Manaigo. Attraverso questo evento, l’hotel intende attrarre appassionati di cinema e turisti, consolidando ulteriormente l’immagine della località come meta per amanti del cinema e della buona cucina.

Iniziative gastronomiche e dolci sorprese

Accanto ai festeggiamenti cinematografici, l’evento sarà arricchito dall’apporto di alcuni chef stellati siciliani, che porteranno in tavola prelibatezze tipiche. Infine, il maestro pasticcere di Bronte, Roberto Luca, realizzerà un “cinepanettone” monumentale. I partecipanti avranno l’opportunità di assaporare dolci tipici che, insieme a un buon calice di prosecco delle tradizioni italiane, andranno a rievocare alcune delle scene più iconiche del cinepanettone.

Sandro Bottega, presidente onorario del comitato organizzatore, ribadisce il legame indissolubile tra il genere cinematografico e il territorio di Cortina. “Le Vacanze di Natale ci fanno viaggiare nel tempo, ma anche nel gusto. Vogliamo che le tradizioni culinarie siano parte integrante di questa manifestazione e un ponte tra passato e presente”, sottolinea. Questo impegno non solo celebra l’eredità cinematografica italiana, ma promuove anche la qualità della nostra enogastronomia, facendo di Cortina non solo la Regina delle Dolomiti, ma anche un punto di riferimento per il cinema e la gastronomia italiana.

Il programma dettagliato dell’evento

La manifestazione prenderà il via venerdì 13 dicembre con una serie di eventi avvincenti. Alle ore 17:00 si terrà la conferenza d’apertura, con Massimo Boldi e Neri Parenti accompagnati da ospiti illustri, seguita dal tradizionale taglio del panettone. Alle 19:00 sarà presentata la rassegna “Cortina come in un film… per lo sport”. La serata culminerà con uno spettacolo condotto dagli Smaila e la premiazione del maestro Parenti presso il Salon Dolomieu.

Sabato 14 dicembre, alle ore 10:00, si terrà un interessante talk focalizzato sull’importanza degli eventi sportivi e sulle produzioni cine-televisive. La serata sarà caratterizzata dall’anteprima del trailer dell’ultimo film di Boldi, “A Capodanno tutti da me”, seguita dalla consegna di ulteriori riconoscimenti.

Questo evento non è solo una celebrazione del passato, ma anche un’opportunità per costruire ponti verso il futuro del cinema e della cultura italiana, incapsulando lo spirito del cinepanettone in un contesto memorabile come quello di Cortina d’Ampezzo.