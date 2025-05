Marvel Studios: nuove direzioni per il MCU e il successo di Thunderbolts/New Avengers

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

I Marvel Studios si preparano a intraprendere un nuovo percorso all’interno del Marvel Cinematic Universe , con un focus rinnovato sui film per il grande schermo e una maggiore autonomia per le serie televisive su Disney+. Thunderbolts/New Avengers si presenta come un esempio emblematico di questa strategia, che mira a ridefinire l’approccio della casa di produzione.

La nuova strategia di Bob Iger per Marvel

Durante una recente conference call con gli analisti di Wall Street, Bob Iger, CEO di Disney, ha discusso i risultati finanziari del secondo trimestre fiscale, evidenziando il successo di Thunderbolts/New Avengers, attualmente in cima al box office. Iger ha contestualizzato questo trionfo all’interno della nuova strategia aziendale dei Marvel Studios, sottolineando l’importanza di un approccio più mirato e qualitativo nella produzione di contenuti.

Dal suo ritorno alla guida di Disney alla fine del 2022, Iger ha avviato un processo di razionalizzazione della Marvel, riducendo il numero di film incentrati su personaggi secondari e limitando la produzione di serie per Disney+. “Nel nostro entusiasmo di saturare la piattaforma di streaming con contenuti, abbiamo attivato tutti i nostri motori creativi, inclusa la Marvel, portandoli a produrre in eccesso”, ha dichiarato Iger. “Abbiamo compreso che la quantità non equivale necessariamente a qualità. Ci siamo resi conto di aver perso un po’ di focus a causa della sovrapproduzione. Ora vogliamo che la Marvel si concentri maggiormente sui suoi film, e siamo convinti che questo porterà a risultati qualitativamente migliori. Thunderbolts è un primo esempio di questo approccio”.

Il futuro del MCU: oltre il Multiverso

Con il successo di Thunderbolts/New Avengers, i Marvel Studios si preparano a delineare la prossima saga del MCU, che seguirà le vicende del Multiverso. I fan sono in attesa di scoprire quali nuovi personaggi e storie verranno introdotti, e come questi si integreranno nel vasto universo narrativo già esistente. La strategia di Iger sembra puntare a una narrazione più coesa e focalizzata, che possa attrarre sia i nuovi spettatori che i fan di lunga data.

Le aspettative sono alte, e i Marvel Studios sembrano determinati a riconquistare la fiducia del pubblico, puntando su film di alta qualità e storie avvincenti. La nuova direzione potrebbe rappresentare una svolta significativa per il franchise, che negli ultimi anni ha affrontato critiche riguardo alla sua saturazione di contenuti. Con Thunderbolts come primo passo di questa evoluzione, i Marvel Studios potrebbero essere sulla buona strada per un rilancio efficace e duraturo.

