Marvel Studios: nuove avventure per i Fantastici Quattro e il futuro del multiverso

Il mondo dei supereroi si arricchisce di nuovi sviluppi con l’anticipato film “The Fantastic Four: First Steps”, una rivisitazione della storica famiglia Marvel. Dopo l’acquisizione dei diritti da parte dei Marvel Studios, a seguito della fusione tra Disney e Fox nel 2019, i fan attendono con trepidazione il ritorno dei Fantastici Quattro, previsto per il 2025. Con ambientazioni innovative e una trama che promette sorprese, la pellicola riporterà in scena uno dei gruppi più iconici dell’universo Marvel, posizionandoli in una realtà alternativa suggestiva.

La trama di “The Fantastic Four: First Steps”

“The Fantastic Four: First Steps” si colloca in un’ambientazione alternata, precisamente in un futuristico 1960, che rende omaggio alle prime avventure presenti nei fumetti. Questa scelta narrativa, come rivelato dal regista Matt Shakman, permette di esplorare la nascita e le dinamiche della Prima Famiglia Marvel senza ripetere le solite storie di origini. Infatti, Shakman ha chiarito come il film non si concentrerà sulla trasformazione dei protagonisti, ma inizierà già con la presentazione dei personaggi nella loro forma mutata: “C’è un sacco di narrativa nota che porta a quel momento,” ha commentato.

I Fantastici Quattro, formati da Reed Richards , Sue Storm , Johnny Storm e Ben Grimm , dovranno affrontare le sfide di un mondo in cui sembrano essere gli unici supereroi. Shakman ha enfatizzato questo aspetto, dichiarando che stanno costruendo “un nuovo universo in cui non ci sono altri eroi.” Questo pone interrogativi su come le storie vendicate fino ad ora verranno integrate nel vasto schema dell’universo Marvel.

L’intersezione con altri eventi Marvel

Sebbene i Fantastici Quattro inizino la loro avventura in un contesto isolato, il loro ruolo non si limiterà a questa realtà. Saranno parte di eventi più ampi come “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars”. Tuttavia, secondo Shakman, non è previsto un eccessivo cameo di altri eroi nel loro film introduttivo, il che potrebbe dare una visione più chiara e profonda delle dinamiche interne della famiglia fantastica. La scelta di evitare interazioni con altri supereroi nel loro debutto consente di dare più spazio alla caratterizzazione e alla costruzione della loro storia.

Si vocifera anche che il figlio di Mister Fantastic e della Donna Invisibile potrebbe avere un’importanza cruciale nel finale della Saga del Multiverso, promettendo continuità e collegamenti trasversali tra diverse narrazioni Marvel. Questo accresce l’attesa e invita i fan a speculare su come le vite dei Fantastici Quattro si intersecheranno con altri personaggi nei film futuri.

La visione del regista e il cast stellare

Matt Shakman, già noto per il suo lavoro su “WandaVision”, si trova ora al timone di un progetto tanto iconico quanto atteso. La sua interpretazione della storia dei Fantastici Quattro riflette la volontà di creare un film che non si limiti alle origini, ma che costruisca anche su ciò che i fan conoscono e amano. Il cast inclusivo di talenti eccezionali non fa che accrescere le aspettative per il risultato finale.

L’uscita di “The Fantastic Four: First Steps” è programmata per il 25 luglio 2025, segnando un’importante tappa nel processo di espansione del Marvel Cinematic Universe. Con una trama che promette sia innovazione che omaggio alla storia, il film è già atteso con grande entusiasmo dai fan di vecchia data e dai new entry nel mondo Marvel.