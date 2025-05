Marko Bošnjak: il giovane talento croato pronto a brillare all’Eurovision 2025 a **Basilea

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina rapidamente, promettendo di essere un evento memorabile per gli appassionati di musica di tutta Europa. Quest’anno, la manifestazione si svolgerà dal 13 al 17 maggio nella storica città svizzera di Basilea. Tra i partecipanti, spicca il nome di Marko Bošnjak, un giovane cantante che rappresenterà la Croazia con il suo brano “Poison Cake“. Scopriamo di più su di lui e sulla sua musica.

Marko Bošnjak: un giovane talento in ascesa

Marko Bošnjak, nato l’11 gennaio 2004 a Mostar, in Bosnia Erzegovina, ha dimostrato fin da giovane di avere un talento musicale straordinario. La sua carriera è iniziata precocemente, quando, all’età di 11 anni, ha vinto il talent show serbo “Pinkove Zvezdice” nel 2016. Questa vittoria gli ha permesso di farsi notare dal pubblico e di avviare un percorso artistico che lo ha portato a diventare una delle voci più promettenti della nuova generazione musicale croata.

Nel 2022, Bošnjak ha partecipato alla selezione nazionale croata “Dora” con il brano “Moli za nas“, classificandosi al secondo posto. Tuttavia, è stato nel 2025 che ha raggiunto il suo obiettivo, trionfando nella stessa competizione con “Poison Cake“. Questo successo è stato il risultato di un punteggio elevato sia dalla giuria nazionale che internazionale, oltre a un buon piazzamento nel televoto, che gli ha garantito il diritto di rappresentare la Croazia all’Eurovision di Basilea.

Il significato di “Poison Cake”

Il brano “Poison Cake” è un pezzo di dark pop che incorpora influenze di diversi generi musicali. Marko Bošnjak ha collaborato con Bas Wissink, Ben Pyne, Emma Gale e Filip Majdak per scrivere questa canzone, che trae ispirazione dalle fiabe classiche come “Biancaneve” e “Hansel e Gretel“. La canzone affronta temi di vendetta e autodifesa, utilizzando la metafora di una torta avvelenata per simboleggiare la rivalsa contro le ingiustizie.

Il videoclip di “Poison Cake” è ricco di simbolismi, presentando elementi come un serpente, uno specchio e una mela, che richiamano scenari archetipici e rappresentano la trasformazione e la lotta interiore. Questo approccio artistico non sorprende, considerando che Bošnjak è noto per la sua capacità di sperimentare con sonorità e atmosfere emozionali diverse.

Un anno cruciale per Marko Bošnjak

La partecipazione all’Eurovision 2025 segna un momento significativo nella carriera di Marko Bošnjak. Durante quest’anno, è previsto anche il lancio del suo album di debutto, che promette di esplorare nuovi orizzonti musicali e di consolidare ulteriormente la sua presenza nel panorama musicale. Bošnjak ha già ricevuto riconoscimenti, tra cui il premio Porin per il miglior nuovo artista, e la sua carriera è in continua ascesa.

Oltre alla sua musica, Marko Bošnjak è conosciuto per il suo stile unico e la sua apertura riguardo alla propria identità. Nel 2024, ha fatto coming out, affrontando le critiche con coraggio e diventando un simbolo di autenticità e resilienza contro ogni forma di pregiudizio. Con “Poison Cake“, si prepara a lasciare un segno indelebile all’Eurovision 2025, offrendo una performance intensa e significativa che riflette la sua crescita artistica e personale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!