Margot Sikabonyi parla del suo legame con Maria Martini in Un Medico in Famiglia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Durante la puntata speciale di Pasqua del programma “Da Noi“, condotto da Francesca Fialdini, Margot Sikabonyi ha condiviso le sue riflessioni sul complesso rapporto con il personaggio di Maria Martini, che ha interpretato nella celebre serie “Un Medico in Famiglia“. L’attrice ha rivelato come questo ruolo abbia influenzato la sua vita e la sua identità, creando un legame profondo e, a volte, problematico con il personaggio.

Il legame tra Margot e Maria Martini

Margot Sikabonyi ha raccontato di come, nel corso degli anni, il personaggio di Maria Martini sia diventato una parte integrante della sua vita. “Le ho voluto bene a tratti, crescendo non sempre. Adesso sono pronta a volerle bene”, ha dichiarato l’attrice. Questo legame ha avuto un impatto significativo sulla sua crescita personale, specialmente durante l’adolescenza, un periodo in cui si è trovata a cercare la propria identità. “Io stavo cercando di capire chi fosse Margot e per strada mi dicevano ‘ciao Maria‘”. Questo continuo richiamo al personaggio ha reso difficile per lei separare la propria identità da quella di Maria, portandola a riflettere su chi fosse realmente.

Margot ha anche sottolineato che, nonostante il suo percorso artistico, il legame con i colleghi della serie è rimasto forte. “Qualcuno tra loro è di famiglia”, ha affermato, menzionando nomi come Milena Vukotic, Giulio Scarpati e Lino Banfi. La sua disponibilità a partecipare a una possibile reunion della serie dimostra quanto il progetto abbia segnato la sua vita. “Oggi sarei prontissima a una reunion. Ho fatto il mio percorso, non ho più timori di rimanere ingabbiata in un personaggio”, ha aggiunto, evidenziando la sua crescita personale e professionale.

Le fughe di Margot: Parigi e Hawaii

Margot ha anche parlato delle sue esperienze di fuga, che l’hanno aiutata a ritrovare se stessa. La prima fuga è avvenuta a Parigi, quando aveva solo 18 anni. “Mi sono staccata a 18 anni e mi sono detta di dover studiare un mestiere in cui sono caduta, da giovanissima”, ha spiegato. Durante il suo anno e mezzo a Parigi, Margot ha frequentato una scuola di recitazione, cercando di allontanarsi dall’immagine di Maria. “Ero felice, oltre che innamorata”, ha ricordato, sottolineando quanto fosse importante per lei quel periodo di libertà.

Tuttavia, la chiamata per una nuova stagione di “Un Medico in Famiglia” l’ha costretta a tornare in Italia, nonostante il suo desiderio di rimanere a Parigi. Un’altra fuga significativa è stata alle Hawaii, dove Margot ha cercato di trovare un equilibrio interiore. “La serie non si era ancora chiusa, ma io ero davvero infelice, molto incerta”, ha confessato. In quel periodo, il suo ruolo di Maria stava diventando sempre più centrale, ma lei si sentiva incompleta. “Vedevo molte persone del mio mondo che non erano felici e mi sono detta che forse non avrei fatto più l’attrice, ma la biologa marina alle Hawaii“, ha raccontato, descrivendo le Hawaii come un paradiso che le ha permesso di riflettere e ritrovare se stessa.

Un percorso di crescita e consapevolezza

L’esperienza alle Hawaii ha avuto un impatto profondo su Margot. “Queste isole vulcaniche avevano una forza che non so spiegare bene e che ha iniziato a costruire in me il centro che mi mancava”, ha affermato. Questa esperienza le ha permesso di riconnettersi con la sua vera essenza e di comprendere che il suo futuro era ancora legato alla recitazione. “È stata un’esperienza umana forte, mi sono sentita di nuovo a posto e ho capito che sarei dovuta tornare per fare il lavoro che volevo”, ha concluso, evidenziando come le sue fughe siano state fondamentali per la sua crescita personale e professionale.

Margot Sikabonyi, attraverso il suo racconto, offre uno spaccato di vita che illustra le sfide e le conquiste di un’attrice che ha saputo affrontare le difficoltà legate alla sua carriera e alla sua identità. Le sue parole risuonano come un invito a riflettere su come i personaggi che interpretiamo possano influenzare la nostra vita, ma anche su come sia possibile trovare la propria strada, anche in mezzo a sfide e incertezze.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!