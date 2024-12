Marcella Bella torna a Sanremo 2025: una carriera di talenti senza vittorie

Marcella Bella, nota cantante italiana, è pronta a calcare nuovamente il palcoscenico del Festival di Sanremo nel 2025. Con ben otto partecipazioni che risalgono dal 1972 al 2007, la sua presenza nella 75esima edizione del Festival la rende la vera veterana della manifestazione. Seppur non abbia mai conquistato la vittoria finale, la sua carriera musicale e le sue partecipazioni a programmi televisivi hanno lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale italiano.

Il cammino di Marcella Bella a Sanremo

La carriera di Marcella Bella al Festival di Sanremo è iniziata nel 1972 con il brano “Montagne verdi”, che colpì il pubblico e gli esperti per la sua intensità emotiva, raggiungendo il settimo posto. Con un debutto così promettente, ne seguì un’altra apparizione nel 1977 come ospite con il brano “Abbracciati”. La vera rinascita artistica le arrivò negli anni ’80, quando partecipò nuovamente nel 1981 con “Pensa per te”, chiudendo la sua esperienza al nono posto. Tuttavia, il 1986 segnò uno dei momenti più alti della sua carriera, quando la canzone “Senza un briciolo di testa” le permise di piazzarsi terza, dietro a due giganti come Eros Ramazzotti e Renzo Arbore.

Nel corso degli anni ’80 e ’90, Marcella continuò a lasciare il segno con brani come “Tanti auguri”, che raggiunse la sesta posizione nel 1987, e “Dopo la tempesta”, che la portò quarta nel 1988. Nonostante i numerosi successi, la sua unica partecipazione con il fratello Gianni nel 1990 cantando “Verso l’ignoto”, e le successive partecipazioni con “Uomo bastardo” nel 2005 e “Forever per sempre” nel 2007, non la portarono mai a ottenere la vittoria del Festival. Questo insieme di esperienze la rende, oggi, una protagonista iconica della musica italiana, capace di esprimere emozioni che molte giovani generazioni continuano a riconoscere e apprezzare.

Partecipazioni televisive e nuovi progetti

Negli anni successivi alla sua ultima partecipazione a Sanremo, Marcella Bella ha continuato a rimanere attiva nel panorama musicale e televisivo italiano. La sua presenza è stata costante anche nei programmi di intrattenimento, iniziando da “I Raccomandati” nel 2011 su Rai 1, per poi passare a “Baila!” di Canale 5, dove ha portato il suo inconfondibile stile e la sua esperienza.

Nel 2013, è stata giurata di qualità a “Io canto”, dando così un importante contributo alla formazione di nuove voci nel contesto musicale. La sua partecipazione come coach in “Ora o mai più” nel 2018, condotto da Amadeus, ha dimostrato la sua dedizione e il legame che ha mantenuto con i giovani talenti. La versatilità dell’artista si è riaffermata anche con la sua apparizione nel 2021 nel programma “Star in the Star”, condotto da Ilary Blasi.

Negli ultimi tempi, ha cercato di raggiungere la competizione dell’Eurovision Song Contest, partecipando a “Una Voce Per San Marino” nel febbraio 2024, sebbene non sia riuscita a qualificarsi, piazzandosi solo sesta con il brano “Chi siamo davvero”. Nonostante ciò, la sua presenza continua a essere richiesta in diverse trasmissioni, come dimostra la sua performance nel programma “Viva Rai 2!” di Fiorello, presentando il brano “Tacchi a spillo”, che ha ricevuto un ottimo riscontro dal pubblico.

Una carriera ricca di passioni e sfide

Con l’imminente partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Marcella Bella si conferma una delle figure più emblematiche della musica italiana. La sua carriera, pur essendo costellata da sfide e mancate vittorie, è un esempio di perseveranza e passione. Le sue canzoni, così cariche di significato e sentimento, continuano a emozionare il pubblico e a ispirare nuove generazioni di artisti.

La sua presenza a Sanremo rappresenta non solo un ritorno alla competizione, ma anche un omaggio alla lunga tradizione musicale del Festival, segnando la sua continuità in un evento così significativo. La carriera di Marcella Bella è una testimonianza di come l’amore per la musica possa travalicare il tempo, rimanendo sempre viva nel cuore degli ascoltatori.