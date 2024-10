Mara Venier risponde con ironia a Guillermo Mariotto: il botta e risposta che infiamma la puntata di Domenica In

Mara Venier ha acceso il dibattito televisivo durante la trasmissione di Domenica In del 6 ottobre 2024, protagonisti di un acceso confronto i personaggi di Ballando con le Stelle. I commenti di Guillermo Mariotto, in particolare, hanno suscitato una reazione pronta e pungente da parte della conduttrice, creando un momento di grande tensione e coinvolgimento per i telespettatori.

Lo scontro verbale tra i protagonisti di Ballando con le stelle

Nella puntata di Ballando con le Stelle del 5 ottobre 2024, la competizione tra i ballerini si è svolta in un clima di grande emozione, ma anche di polemiche. La presenza di Barbara D’Urso, che ha fatto il suo ritorno in TV, ha contribuito a rendere l’episodio ancora più ricco di tensione. Infatti, nella serata, si è verificato un acceso scambio di opinioni tra Sonia Bruganelli e la giuria, in particolare con Mariotto. Le parole dell’opinionista hanno scatenato un dibattito che ha rapidamente raggiunto i piani alti del talk show condotto da Mara Venier, dove i commenti e le critiche sono continuati.

Sonia Bruganelli ha espresso il proprio disappunto per i giudizi dei giurati e ha fatto riferimento in modo provocatorio alla sua iniziale rivalità con Mariotto. Dopo che la giuria aveva espresso il proprio giudizio sulle esibizioni, Bruganelli ha minacciato un caffè con Mariotto e il suo compagno Angelo Madonia, insinuando che il giudice fosse influenzato da fattori esterni nella valutazione delle performance. La situazione si è ulteriormente incendiata quando Alessandra Mussolini ha definito le esternazioni di Sonia come “pessime”, in una difesa dell’integrità della giuria.

La reazione di Mara Venier e il momento clou della puntata

La tensione ha raggiunto l’apice quando Mara Venier ha fatto riferimento ai commenti di Mariotto, toccando direttamente la sua esperienza e notorietà nella TV italiana. Infatti, dopo che Mariotto ha dichiarato di non conoscere bene Bruganelli, la conduttrice ha risposto con una battutina che ha scatenato l’applauso del pubblico presente in studio. “Mariotto, non la conoscevi? Io sono Mara Venier. È la sedicesima Domenica In che presento, mi hai vista qualche volta? Ma dai su, ti prego, a Mariò ci fai o ci sei?” Questa replica, con il suo mix di sarcasmo e affrontamento diretto, ha messo in luce il forte carattere della conduttrice, instillando ulteriormente un clima di rivalità volto a montare in questo particolare episodio di Domenica In.

Nonostante la risposta incisiva di Venier, Mariotto ha tentato di rimanere sulla difensiva, affermando che conosceva Bruganelli da molto tempo. Questo scambio di battute ha reso chiaro l’infuocato clima di competizione che si annida dietro le quinte di Ballando con le Stelle e ha sottolineato il forte impatto che i social e la pressione del pubblico possono esercitare su queste personalità.

La situazione di Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Oltre ai risvolti tra Bruganelli e Mariotto, un’altra coppia ha attirato l’attenzione durante la puntata, quella composta da Federica Pellegrini e Angelo Madonia. I commenti degli opinionisti in studio riguardo alla loro affinità e performance sono stati piuttosto critici, mettendo in discussione la compatibilità del duo. Durante il dibattito, è emerso che i due non sembrano ancora aver trovato un’armonia sul palco, il che si traduce in una mancanza di sintonia non solo nelle esibizioni, ma anche nel modo in cui rispondono alla giuria.

Alberto Matano ha osservato che la coppia non ha mostrato segni di efficacia nelle loro esibizioni, con Madonia che ha adottato un approccio più sfidante rispetto a Pellegrini, che mantiene un atteggiamento rispettoso e umile. Guillermo Mariotto ha poi aggiunto dettagli sullo stato d’animo di Federica, rivelando che la nuotatrice, in alcune occasioni, ha mostrato segni di fastidio verso la condotta del proprio partner, creando ulteriori interrogativi sulla dinamica della coppia in gara.

Con la tensione crescente e i confronti accesi tra i vari protagonisti, l’episodio di Domenica In ha offerto ai telespettatori un mix di intrattenimento e teatralità, riflettendo l’eterogeneità delle personalità che caratterizzano il mondo dello spettacolo italiano.