Mar de Molada: il documentario che esplora il legame tra acqua e territorio nel Veneto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il documentario “Mar de Molada”, diretto da Marco Segato, offre un’affascinante esplorazione del rapporto tra acqua e territorio, seguendo il percorso artistico di Marco Paolini. Presentato in anteprima al Trento Film Festival, il film si propone di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche, raccontando le trasformazioni geologiche e idriche che hanno caratterizzato il Veneto nel corso dei secoli.

Il legame tra acqua e territorio

Il documentario si sviluppa lungo un viaggio che parte dalle Alpi e arriva fino alla laguna di Venezia, mettendo in luce come l’acqua abbia plasmato il territorio nel corso dei millenni. L’intervento umano ha avuto un ruolo significativo in questo processo, specialmente negli ultimi secoli. Marco Paolini, figura di spicco nel panorama teatrale italiano, ha utilizzato il suo talento per raccontare queste trasformazioni attraverso quattro spettacoli itineranti, che si snodano dalla Marmolada all’Adriatico. La narrazione di Paolini si intreccia con elementi scientifici e poetici, creando un’esperienza immersiva che invita a riflettere sull’urgenza di una gestione responsabile delle risorse idriche.

La realizzazione del documentario

“Mar de Molada” non è solo un adattamento teatrale, ma un’opera che cerca di catturare l’essenza dell’esperienza dal vivo, permettendo a chi non ha potuto assistere agli spettacoli di Paolini di entrare in contatto con i temi trattati. Marco Segato, regista del documentario, ha voluto mantenere viva la memoria di questa esperienza, creando una sintesi visiva che unisce paesaggio, acqua e creatività. Il film si propone di mostrare il legame tra il teatro e la coscienza civile, un tema centrale nel lavoro di Paolini, e di far emergere la bellezza e la complessità del territorio veneto.

Segato ha spiegato che il suo obiettivo era quello di lavorare su “binari paralleli”, creando un racconto che potesse fluire naturalmente, evidenziando l’atmosfera e le dinamiche sonore che caratterizzano lo spettacolo. Questo approccio consente di trasmettere un messaggio profondo e poetico, rendendo il territorio meno scontato e più affascinante.

L’arte di Marco Paolini

La modalità artistica di Marco Paolini è caratterizzata da un continuo interrogarsi su punti di vista e situazioni, cercando di evocare emozioni autentiche nel pubblico. La sua capacità di portare il teatro al di fuori delle mura, come dimostrato con il suo spettacolo su Vajont, offre sempre un valore aggiunto. La sua arte si adatta al contesto in cui si trova, rispondendo alle esigenze del pubblico e alle situazioni emergenziali legate al tema dell’acqua.

Questa interazione tra spazio, paesaggio e narrazione è ciò che rende il lavoro di Paolini unico nel panorama teatrale italiano. La sua abilità nel trattare temi complessi, come quelli scientifici e poetici, in una forma accessibile e coinvolgente, ha attratto un pubblico variegato, dai contadini agli intellettuali.

La sfida della memoria e del futuro

Il documentario affronta anche il tema della memoria, mettendo in relazione la tragedia del Vajont con le questioni attuali legate all’acqua. Segato sottolinea come il lavoro di Paolini rappresenti una sorta di chiamata all’azione, un invito a riflettere su un futuro sostenibile. La narrazione si sposta da una tragedia del passato a una questione aperta, che richiede un cambiamento e una maggiore consapevolezza.

“Mar de Molada” si inserisce in un progetto più ampio, “La fabbrica del mondo”, che mira a mescolare diversi linguaggi artistici, dal cinema al teatro, per affrontare tematiche scientifiche in modo innovativo. Questa fusione di stili e contenuti è centrale per il lavoro di Paolini e Segato, che cercano di rendere accessibili temi complessi attraverso un linguaggio artistico coinvolgente.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!