Manifest 4: perché solo il volo 828 era scomparso? Ecco la risposta

Manifest 4 è la quarta stagione dell’omonima serie, ideata da Jeff Rake, in onda dal 24 settembre 2018. Nel cast principale sono presenti: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long e Holly Taylor. Il 1º gennaio 2022 le prime tre stagioni vengono ridistribuite su Netflix.

La serie racconta di un misterioso volo scomparso per cinque anni e tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati. Quando i passeggeri atterrano iniziano a sentire delle “chiamate” e ad imbattersi in qualcosa di sempre più sinistro. Alla fine saranno proprio loro a trovarsi nella posizione di dover scongiurare l’apocalisse, salvare non solo la loro vita ma anche quella dei loro cari.

Nel finale della quarta stagione tutti i passeggeri sono chiamati su Storm Killed Mountain. La chiave per salvare il mondo è Cal ed egli comprende che l’unico modo per farlo è unendo i suoi poteri con quelli dell’arco.

Cal si sacrifica e improvvisamente il volo riappare con tutti i passeggeri a bordo. Qui però i passeggeri dovranno ammettere la loro falsità e pentirsene. Chi non riesce in ciò diventa cenere, restano infatti soltanto 11 passeggeri che dopo aver affrontato l’ultima sfida, scenderanno dall’aereo e capiranno di essere tornati nel 2013. Hanno così una seconda possibilità, e tornano anche coloro che erano morti nel corso della storia.

La spiegazione del finale di Manifest 4

Uno dei misteri della serie è sempre stato il motivo per cui sono proprio queste persone ad essere sparite e non altre. C’erano due ipotesi: erano state scelte casualmente oppure c’era un piano divino dietro? Le parole di Michela nel finale della prima parte della quarta stagione acquistano senso, la donna infatti ha detto che è stato tutto casuale. Questi soggetti scelti quindi rappresentano l’umanità in tutte le sue sfaccettature, sia positive che negative.