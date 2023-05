Mahmood sarà la voce italiana di Sebastian nel nuovo live action “La Sirenetta”

Mahmood sarà la voce italiana di Sebastian, nella rivisitazione live action del classico d’animazione La Sirenetta. Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood, due volte vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2022, e vincitore di Sanremo Giovani nel 2018, sarà la voce di Sebastian nella versione italiana del nuovo film Disney.

La rivisitazione in chiave live-action del classico d’animazione, diretta da Rob Marshall, arriverà il 24 maggio nelle sale italiane, distribuita da The Walt Disney Company Italia. La Sirenetta racconta l’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare. Mentre esplora la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric, alle sirene però è vietato interagire con gli umani. Ariel dovrà quindi seguire il suo cuore, stringendo un patto con la malvagia strega del mare, Ursula. Ursula le offrirà infatti la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

Il film è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel. Vedremo anche Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric, Noma Dumezweni nel ruolo della regina Selina e Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby. Con la partecipazione del vincitore del premio Oscar® Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone e con la due volte candidata all’Academy Award® Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

Mahmood, sarà anche ospite il 13 maggio nella serata finale dell’Eurovision Song Contest 2023 alla Liverpool Arena. Si tratta della prima volta in cui un artista italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un’edizione di Eurovision che si svolge all’estero. Non ci resta quindi che attendere l’uscita del film per poter ascoltare la voce di Sebastian, doppiata dal nostro Mahmood.