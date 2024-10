Mady Gio sotto i riflettori: denuncia per evasione fiscale e difesa in diretta

Mady Gio, conosciuta protagonista di OnlyFans, è al centro di una polemica riguardante la sua posizione fiscale. La Guardia di Finanza ha accusato la creator di evasione fiscale con riferimento a guadagni che ammontano a circa un milione e mezzo di euro. In un’intervista rilasciata in diretta durante il programma “Le Iene”, Mady Gio ha difeso la sua posizione, sostenendo di aver regolarmente pagato le tasse in Svizzera. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito sui social, dove la creator ha subìto insulti e critiche.

La posizione di Mady Gio e le sue dichiarazioni

Durante la puntata di “Le Iene”, in onda domenica 13 ottobre su Italia 1, Mady Gio ha partecipato a un collegamento dal Messico, chiarendo la sua situazione fiscale. Ha affermato di essere stabilita in Svizzera dal 2022 e di aver scelto un regime fiscale noto come “globalista”. Questo le consente di pagare una tassa annuale fissa, stabilita in un accordo tra il suo commercialista e l’autorità fiscale svizzera, pari a 460mila euro in relazione a guadagni che nel suo caso hanno superato i due milioni di euro.

La creator ha spiegato nel dettaglio che, secondo le norme fiscali in vigore, coloro che risiedono in Svizzera e producono reddito sono tenuti a rispettare le leggi fiscali locali. La Guardia di Finanza, tuttavia, sostiene che parte di questi guadagni dovrebbe essere tassata in Italia, dal momento che Mady Gio ha mantenuto una connessione significativa con il suo Paese d’origine. Durante l’intervista, ha insistito sul fatto che vive stabilmente in Svizzera e non comprende perché dovrebbe pagare le tasse in Italia.

Le reazioni e il clima sui social

Il caso di Mady Gio ha sollevato un’ondata di reazioni nei social media, dove numerosi utenti hanno espresso opinioni contrastanti. Da un lato vi è chi ha difeso la creator, sottolineando le modalità fiscali legittime attraverso cui ha deciso di operare. Dall’altro, molti commentatori hanno sollevato dubbi sulla moralità della sua scelta di stabilirsi all’estero per motivi fiscali, relegandola in una posizione controversa rispetto agli italiani che continuano a pagare le proprie tasse.

Di fronte a questa tempesta di critiche, Mady Gio ha commentato che molti dei messaggi ricevuti sui social sono basati su interpretazioni errate del suo caso. In particolare, ha evidenziato che alcuni articoli di stampa hanno travisato la realtà, suggerendo che dovesse pagare un milione e mezzo di euro in tasse italiane, mentre quel valore rappresenterebbe l’importo dei suoi guadagni annuali. La polemica ha generato un clima infuocato in rete, dove la creator ha dovuto fronteggiare insulti e attacchi personali.

Il futuro di Mady Gio e le implicazioni legali

La situazione legale di Mady Gio si preannuncia complessa. Attualmente, non ci sono dettagli chiari riguardo a come procederà la Guardia di Finanza, né se ci saranno ulteriori sviluppi nel suo caso. Mentre la creator ribadisce la sua posizione e la legittimità delle sue azioni fiscali, è certo che il dibattito sulla sua scelta di stabilirsi in Svizzera per motivi fiscali continuerà a far discutere.

Questo episodio pone in luce questioni più ampie riguardanti la residenza fiscale e le norme che regolano i pagamenti delle tasse tra i vari Paesi. Le conseguenze di questa vicenda potrebbero influenzare non solo l’immagine di Mady Gio, ma anche il panorama più ampio dei creator online e delle loro pratiche fiscali. Non resta che attendere ulteriori sviluppi su questa situazione, che ha saputo attirare l’attenzione non solo del pubblico, ma anche delle autorità competenti.