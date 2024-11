Lupo e Giovannelly presentano il loro nuovo EP “Scarabocchi” con un live imperdibile a Roma

Il panorama musicale romano si arricchisce di un nuovo appuntamento imperdibile grazie al live di Lupo e Giovannelly, che si esibiranno al TAG di Roma il prossimo 29 novembre. Questa data segna il lancio del loro nuovo EP “Scarabocchi”, in uscita lo stesso giorno su tutte le piattaforme digitali grazie a Sins Records. L’evento rappresenta un’importante opportunità per i fan della musica emergente per scoprire live un lavoro che esplora temi contemporanei e attuali.

Un progetto ricco di significato

“Scarabocchi” si presenta non solo come un nuovo lavoro musicale, ma come un vero e proprio progetto artistico che affronta questioni profonde e complesse relative all’identità, alle contraddizioni generazionali e alla continua ricerca di autenticità in un mondo che tende spesso a prevaricare l’individualità. I brani del disco sono il frutto di una creatività collettiva, frutto della collaborazione con NUOVOIMAIE, e sono stati sapientemente registrati presso il Merlo Recording Studio, sotto la guida dei produttori Luca Scarfidi e Mattia Micalich. Il lavoro è composto da sei tracce, ognuna delle quali offre un viaggio sonoro che spazia da momenti di introspezione a esplosioni di intensità emotiva.

Analisi dei brani di “Scarabocchi”

Uno dei punti salienti dell’EP è il brano “Educato”, che mette in luce le sfide quotidiane nel mantenere la propria autenticità di fronte a una società che premia il conformismo. In un contesto in cui la pressione sociale è molto forte, il brano invita l’ascoltatore a riflettere sulla propria identità. Altro pezzo distintivo è “NSMC “, un inno contro l’omologazione che i media e la tecnologia possono indurre. Queste tematiche, che raccontano le dinamiche contemporanee e i pericoli dell’abuso dei nuovi mezzi di comunicazione, rendono la canzone un vero manifesto per la libertà di pensiero.

Inoltre, “Alibi”, già presentato in precedenza come singolo, insieme a “Bloccami” e “Dove”, rappresenta un invito alla resilienza. Questi brani trattano le dinamiche distruttive della società attuale, spingendo a una riflessione sulla capacità di rialzarsi di fronte alle avversità. Infine, il brano “Buio” affronta il tema dell’incertezza personale, descrivendo con grande intensità i momenti di smarrimento, che ognuno di noi può vivere. Attraverso un linguaggio evocativo, l’artista riesce a trasmettere l’importanza di trovare la propria forza interiore in situazioni critiche.

Una serata di energia e emozioni

L’evento del 29 novembre si preannuncia come un’esperienza immersiva, dove il pubblico potrà vivere non solo l’ascolto dei brani ma anche l’energia delle performance dal vivo di Lupo e Giovannelly. La cornice del TAG, situato in Via di Santa Passera 25 a Roma, aggiunge ulteriore fascino all’evento, creando un’atmosfera ideale per un concerto che promette di essere memorabile. Questo live rappresenta non solo un momento di lancio per il loro EP, ma anche una celebrazione della musica come strumento di connessione e riflessione.

Lupo e Giovannelly si preparano a portare il loro messaggio e la loro musica sul palco, dando vita a un’esperienza che, senza dubbio, lascerà un segno duraturo nei cuori degli spettatori. Con una proposta musicale così ricca e significativa, l’attesa per la serata è palpabile e sicuramente attirerà un ampio pubblico di amanti della musica e della cultura contemporanea.