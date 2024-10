Lupita Nyong’o conferma la fine della relazione con Joshua Jackson: la dichiarazione sorprendente

L’attrice Lupita Nyong’o ha ufficialmente confermato il suo single status durante un’intervista con la rivista Harper’s Bazaar UK. Mentre la sua relazione con l’attore Joshua Jackson è stata monitorata dai media e dai fan, la conferma della rottura è giunta con un’affermazione particolare che ha attirato l’attenzione: “Il mio unico amore è il gatto”, ha detto riferendosi al suo animale domestico Yoyo. Questo sviluppo segna una fase della vita romantica di Nyong’o, la quale, nonostante le sue esperienze passate, sembra trovare conforto nella compagnia del suo fedele felino.

La rottura con Joshua Jackson

Lors dell’intervista, Lupita Nyong’o si è espressa con sincerità riguardo alla sua attuale condizione sentimentale. Ha rivelato che la relazione con Joshua Jackson, anche se non era stata ufficialmente annunciata, è giunta al termine. La loro storia è stata caratterizzata da apparizioni discrete insieme, lontano dai riflettori. Tuttavia, la celebrazione per i 41 anni di Lupita in Messico, alla quale Joshua ha partecipato, ha fatto sì che i sospetti di una relazione nascessero e crescessero. Nonostante la complicità, i due attori non avevano mai confermato apertamente il loro legame romantico.

Nel corso della conversazione, Nyong’o ha sottolineato l’importanza del suo gatto Yoyo nel processo di guarigione dalla rottura. Ha descritto la sua esperienza emotiva in termini di chiusura e apertura: “Ero pronta a chiudere quella porta, a chiuderla a chiave e a sprangarla. Lui ha fatto in modo che il mio cuore rimanesse aperto”. Una frase che testimonia non solo la sua vulnerabilità, ma anche la necessità di trovare conforto e affetto in altre forme, come l’amore per gli animali, in un momento di difficoltà.

Le relazioni passate di Lupita Nyong’o

Lupita Nyong’o non è nuova a relazioni difficili, essendo stata in precedenza coinvolta con il commentatore sportivo Selema Masekela. La loro storia, caratterizzata da alti e bassi, ha subito una battuta d’arresto a causa di questioni di fiducia che hanno portato l’attrice a esprimere il suo dolore pubblicamente. Nyong’o ha dichiarato: “Mi ritrovo in un momento di sofferenza, ho il cuore a pezzi, a causa di un amore improvvisamente e rovinosamente spento dall’inganno”.

Questa esperienza è stata per lei non solo una prova della sua resilienza, ma anche un’occasione per riflettere sul proprio percorso emotivo. Il richiamo alla grandezza del dolore come misura della capacità di amare è un’invocazione profonda e suggerisce che la sofferenza, per quanto difficile, possa portare a una maggiore consapevolezza del valore delle relazioni autentiche.

Il suo percorso amoroso, quindi, è stato segnato non solo da momenti di gioia ma anche da sfide significative. Queste esperienze trascorse alimentano la narrativa della sua vita, portandola a vivere l’amore in tutte le sue dimensioni, anche nel dolore. La dichiarazione di Lupita su Joshua Jackson e il suo riferimento al suo compagno felino hanno rivelato una donna che, nonostante le delusioni amorose, continua a cercare la felicità e la connessione emotiva, anche in modi inaspettati.