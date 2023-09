L’uomo che sapeva troppo: ecco una delle scene thriller migliori di sempre

L’uomo che sapeva troppo (The Man Who Knew Too Much) è un film thriller del 1956 diretto da Alfred Hitchcock. Presentato in concorso al 9º Festival di Cannes, è un remake dell’omonimo film del 1934 diretto dallo stesso Hitchcock e prodotto in Gran Bretagna. La pellicola, realizzata con un budget di 1,2 milione di dollari, ne incassò 11.3 milioni al botteghino. Come in molti altri suoi film, Hitchcock fa la sua breve apparizione davanti alla macchina da presa: qua lo si vede, di spalle, mentre assiste allo spettacolo di alcuni saltimbanchi nel mercato di Marrakech.

L’uomo che sapeva troppo, la trama

Marocco. Una coppia di turisti statunitensi sono in vacanza; lui è uno stimato medico e lei è una famosissima cantante. La coppia ha con se il piccolo figlio. Il terzetto viene avvicinato da un personaggio misterioso che da lì a poco rimarrà ucciso non prima di essere riuscito a confidare al medico un pericoloso segreto riguardo un attentato da compiere a Londra. La coppia, in procinto di rivelare il tutto alle autorità, decide di soprassedere in quanto il loro figlio viene rapito. Remake di un omonimo film sempre dello stesso regista.

La famosa scena del film

La parte della protagonista femminile fu affidata a una attrice brillante e cantante, Doris Day, che malgrado le perplessità di molti si rivelò una scelta indovinata. In questa scena una donna, una cantante professionista, è alla disperata ricerca del figlio rapito, si trova alla Royal Albert Hall e scopre che c’è un piano per compiere un omicidio durante il concerto, ad un punto preciso della partitura, è l’unica a vedere la pistola dell’omicida e decide di intervenire ma a modo proprio per sventare l’evento. Una delle migliori scene thriller di sempre. Qui di seguito la famosa scena del film “L’uomo che sapeva troppo”.