Ludovico Einaudi annuncia nuove date per il tour mondiale ‘The Summer Portraits Tour’ nel 2025

Ludovico Einaudi, il celebre pianista e compositore italiano, ha svelato le nuove date del suo attesissimo tour mondiale ‘The Summer Portraits Tour‘. Il tour si svolgerà presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, con l’inizio delle esibizioni fissato per martedì 16 giugno 2025. Einaudi sarà protagonista di sette serate consecutive dal 12 al 18 giugno, all’interno del cartellone del Roma Summer Fest, confermandosi uno dei nomi più attesi della rassegna musicale estiva.

Un tour di successo internazionale

Il tour ‘The Summer Portraits Tour‘ ha già riscosso un enorme successo nella sua prima parte, con concerti sold out in diverse nazioni, tra cui Thailandia, Corea del Sud, Taiwan, Cina, Giappone e in alcune delle più grandi arene di Olanda, Germania, Svizzera e Francia. Questi risultati testimoniano il grande seguito internazionale di Einaudi, che continua a conquistare il pubblico con la sua musica evocativa e raffinata. A partire dal mese di maggio, il tour si sposterà in Europa e America, ampliando ulteriormente la sua portata.

Appuntamenti di rilievo in Europa

Tra i concerti più significativi del tour, spicca il ritorno di Einaudi al famoso Waldbühne di Berlino, dove si esibirà per la terza volta il 31 maggio. Questo storico luogo, noto per la sua acustica e bellezza, rappresenta un palcoscenico ideale per la musica del compositore. Inoltre, Einaudi tornerà a Parigi, dove si esibirà nella monumentale Défense Arena il 21 giugno, dopo i recenti successi a La Seine Musicale e all’Accor Arena. A Londra, il pianista avrà una residenza senza precedenti alla Royal Albert Hall dal 29 giugno al 4 luglio, con cinque serate consecutive già sold out, a testimonianza della sua popolarità nella capitale britannica.

Il tour si espande in Nord America

A partire da settembre, il tour di Ludovico Einaudi approderà in Nord America, dove l’attesa è già palpabile. Molti concerti hanno registrato il tutto esaurito con mesi di anticipo, dimostrando l’interesse crescente per la sua musica anche al di là dell’Atlantico. La capacità di Einaudi di attrarre un pubblico così vasto è un chiaro segno della sua influenza e del suo talento.

La formazione sul palco

Durante le esibizioni, Ludovico Einaudi sarà accompagnato da un ensemble di talentuosi musicisti, tra cui Federico Mecozzi al violino, Redi Hasa al violoncello, Francesco Arcuri alle percussioni, Alberto Fabris al basso, Gianluca Mancini alle tastiere e Rocco Nigro alla fisarmonica. In aggiunta, l’Ensemble d’archi Rimini Classica arricchirà ulteriormente le performance. Al centro delle esibizioni ci sarà il nuovo lavoro discografico di Einaudi, ‘The Summer Portraits‘, pubblicato da Decca nel gennaio 2025, il diciassettesimo della sua carriera. Questo album sarà accompagnato da una selezione di brani tratti dal suo vasto repertorio, amato da un pubblico globale.

