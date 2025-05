Luca Ravenna presenta ‘Flamingo’: il nuovo spettacolo comico in tour nei teatri italiani dal gennaio 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Luca Ravenna, uno dei volti più noti della stand-up comedy italiana, è pronto a tornare sul palcoscenico con il suo nuovo spettacolo intitolato ‘Flamingo’. Dopo il grande successo di ‘Red Sox’, che ha registrato oltre 75mila spettatori e più di 50 sold-out tra Italia, Europa e New York, Ravenna promette di intrattenere il pubblico con un mix di ironia e storytelling personale. La tournée, organizzata da Live Nation, partirà a gennaio 2026 e toccherà numerose città italiane.

Un viaggio tra ironia e attualità

‘Flamingo’ rappresenta l’evoluzione del percorso artistico di Luca Ravenna, che continua a esplorare la sua quotidianità attraverso una lente comica. Lo spettacolo si distingue per il suo approccio dissacrante nei confronti dell’attualità, affrontando temi che spaziano dai sogni e dalle aspirazioni personali a questioni familiari e sociali. Ravenna utilizza la sua esperienza di vita per costruire un racconto che coinvolge il pubblico, rendendo ogni performance unica e memorabile.

Il comico si sofferma su esperienze personali, come il tentativo di intraprendere una carriera da corista e le dinamiche familiari influenzate dalla politica. Attraverso aneddoti e riflessioni, Ravenna invita gli spettatori a riflettere sulle famiglie del futuro, toccando argomenti come il desiderio di diventare zio e la nostalgia di un’infanzia spensierata. La sua abilità nel mescolare il comico con il profondo rende ‘Flamingo’ uno spettacolo da non perdere.

La tournée di ‘Flamingo’: date e location

La tournée di ‘Flamingo’ avrà inizio il 18 gennaio 2026 al Teatro Alessandrino di Alessandria. Da lì, il comico si sposterà in diverse città italiane, portando il suo nuovo show in teatri prestigiosi. Il 23 e 24 gennaio, Ravenna si esibirà al Teatro Colosseo di Torino, seguito dal Teatro Politeama Rossetti di Trieste il 26 gennaio. Altri appuntamenti includono il Teatro Clerici di Brescia il 29 gennaio, il Gran Teatro Geox di Padova il 30 gennaio e il Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 31 gennaio.

Febbraio vedrà Ravenna esibirsi in diverse location, tra cui la CMP Arena di Bassano del Grappa il 7, il Teatro Arcimboldi di Milano il 9, 10 e 11, e il Teatro Corso di Mestre il 13. La tournée proseguirà con tappe al PalaUnical di Mantova il 14 febbraio, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il 24, e all’Auditorium Conciliazione di Roma il 27 e 28 febbraio. A marzo, il comico si esibirà al Teatro Celebrazioni di Bologna il 18 e 19, al Teatro Massimo di Pescara il 23, e al Teatro Rossini di Pesaro il 25. La tournée si concluderà con spettacoli al Teatro La Fenice di Senigallia il 26 marzo, al Teatro delle Muse di Ancona il 28 marzo, e infine al Teatro Metropolitan di Catania l’8 aprile, al Teatro Golden di Palermo il 9 aprile, e al Cinema Teatro Acacia di Napoli il 15 aprile e al Teatro Team di Bari il 16 aprile.

Un mix di nostalgia e innovazione

‘Flamingo’ non è solo uno spettacolo comico, ma un viaggio attraverso la nostalgia e la curiosità per il futuro. Ravenna esplora il contrasto tra i ricordi di una colazione in pasticceria e le domande sul ruolo che i robot e l’intelligenza artificiale avranno nelle nostre vite. Questo approccio permette al pubblico di riflettere su temi attuali in modo leggero e divertente, rendendo l’esperienza di visione non solo intrattenente, ma anche stimolante.

Il comico si distingue per la sua capacità di affrontare argomenti complessi con un linguaggio accessibile, coinvolgendo il pubblico in una conversazione che va oltre il semplice intrattenimento. ‘Flamingo’ promette di essere un’esperienza unica, in cui ogni spettatore potrà riconoscersi e riflettere sulle proprie esperienze di vita. Con la sua ironia e il suo stile inconfondibile, Luca Ravenna si prepara a conquistare nuovamente il cuore del pubblico italiano.

