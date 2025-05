Lorenzo Ceccotti: L’artista contro l’abuso dei dati nell’era dell’intelligenza artificiale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lorenzo Ceccotti, conosciuto nel mondo dell’arte con il nome d’arte LRNZ, esprime una posizione netta riguardo all’uso dell’intelligenza artificiale nel settore creativo. Durante la sua partecipazione al festival Cartoons on the Bay 2025, dove ha ricevuto il Premio Sergio Bonelli, Ceccotti ha sottolineato le problematiche legate all’uso non autorizzato dei dati protetti da copyright da parte di alcune aziende. La sua voce si unisce a quella di molti artisti che si oppongono a un modello di business che, secondo lui, mina la creatività e il lavoro degli artisti.

La posizione di LRNZ sull’intelligenza artificiale

Ceccotti non è contrario alla tecnologia in sé, ma critica il modo in cui alcune aziende utilizzano l’intelligenza artificiale per sfruttare opere artistiche senza il consenso degli autori. “Non sono contro la tecnologia ma contro il modello di business di alcune aziende che sfruttano dati protetti da copyright senza autorizzazione”, ha dichiarato. Questa posizione è particolarmente rilevante in un momento in cui l’arte generata dall’IA sta guadagnando popolarità, ma spesso a scapito dei diritti degli artisti. Ceccotti ha fondato l’associazione Egair , che rappresenta oltre 100.000 artisti impegnati nella lotta contro lo sfruttamento dei dati nell’arte generata dall’IA.

L’arte generativa e le sfide del copyright

Ceccotti ha una lunga carriera nell’arte generativa, un campo che esplora l’interazione tra artista e tecnologia. “Faccio arte generativa dagli anni ’90”, ha spiegato. In questo contesto, le IA generative possono essere viste come un’evoluzione, ma con una differenza cruciale: l’artista perde il controllo sui dati e sul codice utilizzati. “Chi usa questi sistemi senza criterio sta sfruttando il lavoro dei colleghi”, ha avvertito. Oltre ai problemi legati al copyright, Ceccotti ha messo in evidenza un’altra questione importante: l’impatto dell’IA sui lavori entry-level. “L’IA sta eliminando i lavori entry-level, impedendo ai giovani di imparare il mestiere”, ha affermato, sottolineando l’importanza di educare i giovani artisti all’uso critico di questi strumenti.

L’approccio poliedrico di Ceccotti all’arte

Lorenzo Ceccotti è un artista versatile che si muove tra diversi ambiti creativi, dal graphic design al cinema, passando per il fumetto e l’animazione. Tra le sue opere più note ci sono i fumetti “Golem” e “Astrogamma“, oltre all’animazione “Il segreto di Liberato“. “Sono un autore visivo, quindi tutto ciò che ruota intorno all’immagine mi interessa”, ha dichiarato. Attualmente, Ceccotti sta lavorando al secondo volume della trilogia a fumetti “Geist Machine” per Bao Publishing, un progetto che riflette la sua passione per il disegno, considerato il punto di partenza di tutte le sue creazioni.

La passione per l’insegnamento e il futuro dell’arte

Ceccotti ha anche una forte inclinazione per l’insegnamento e si dedica a seguire i giovani talenti. “Seguire i giovani talenti è la cosa più bella di questo lavoro”, ha affermato. La sua passione per l’insegnamento è evidente, e si rammarica quando non riesce a seguire le nuove leve. Per chi desidera intraprendere una carriera nell’arte, Ceccotti offre un consiglio semplice ma efficace: “Disegnare, fare. Non aspettare di essere bravi per iniziare. La formazione tecnica è importante, ma la pratica è fondamentale”. Questo approccio pratico e diretto riflette la sua filosofia artistica e il suo impegno nel sostenere le nuove generazioni di creativi.

