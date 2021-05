I fan hanno chiesto un film o uno show televisivo per Loki (Tom Hiddleston) da quasi subito dopo che è diventato il cattivo preferito dai fan in Thor.

Loki: una serie TV su Disney +

Dopo la quasi resurrezione che ha fatto saltare il tempo e la realtà in Avengers: Endgame, Loki riceverà una serie TV su Disney + a giugno. Loki, la terza serie in arrivo su Disney +, seguirà il dio imbroglione attraverso un Marvel Cinematic Universe post-Endgame che sembra essere un po ‘surreale e comico sulla scia di qualcosa come Thor: Ragnarok o DC’s Legends of Tomorrow . E se si deve credere a Hiddleston e alla regista Kate Herron, lo spettacolo sarà qualcosa di davvero speciale.

Cosa hanno da dire la star e l’attore? Beh, non molto. Stanno ancora conservando gelosamente i dettagli, ma quello che hanno detto è che i loro collaboratori stavano facendo qualcosa di straordinario.

“Tom è stato un collaboratore straordinario, perché è stata una tale gioia lavorare con qualcuno che ha creato il suo personaggio per oltre un decennio”, ha detto Herron. “Ma allo stesso tempo, era completamente aperto a spingere questo personaggio in posti nuovi, mostrando lati di lui che non avevamo mai visto prima e mettendolo in situazioni che non avevamo mai visto prima”.

Sarà una serie intensa piena di sentimento

“Kate difende davvero questi personaggi e ha creato un mondo in cui Loki e gli altri personaggi sentono le cose molto intensamente, e la posta in gioco per loro è molto alta”, ha detto Hiddleston in un’intervista promozionale sulla rivista Disney D23 (tramite The Direct). “Attraverso quel viaggio pieno di sentimento, sono in grado di cambiare. Il cambiamento inizia con il riconoscere realmente chi sei, riconoscere i tuoi errori, riconoscere il tuo passato e fare pace con questo. Poi vai avanti davvero. E con un personaggio come Loki, quei temi sono un po’ straordinari.”

La serie Loki segue la versione del dio del male che è fuggito con il Tesseract in Avengers: Endgame. Non è andato lontano perché l’Autorità per la varianza temporale lo ha poi preso in braccio e ha intenzione di costringerlo ad aiutare a fissare la linea temporale che ha aiutato a rompere. La serie offre ai Marvel Studios l’opportunità di introdurre nuove versioni dei suoi personaggi iconici da tutto il multiverso.

Michael Waldron è lo scrittore capo di Loki dopo aver sviluppato la serie per Disney +. Kate Herron dirige la serie di sei episodi. Il cast include anche Richard E. Grant.

Maria Bruna Moliterni

28 ⁄ 05 ⁄ 2021