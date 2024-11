Lo zecchino d’oro 2024: grande ritorno della storica manifestazione canora per bambini

L’attesa è finita. Il Festival canoro per bambini più celebre della televisione italiana, lo Zecchino d’Oro, celebra i suoi 67 anni e torna su Rai 1 con un programma ricco di emozioni e divertimento. La prima puntata avrà inizio oggi alle 17.05, seguita dalla seconda puntata domani, sabato 30 novembre, sempre alla stessa ora. La conduzione di questa nuova edizione è affidata a Lorenzo Baglioni e Carolina Benvenga, mentre la finale di domenica 1 dicembre, che decreterà la canzone vincitrice, sarà presentata dal noto direttore artistico Carlo Conti.

La struttura del festival: canzoni, giuria e ospiti

Quest’anno, lo Zecchino d’Oro prevede in gara un totale di 14 canzoni, interpretate da 19 giovani talenti provenienti da diverse regioni d’Italia. Durante la prima puntata, i telespettatori potranno ascoltare i primi 7 brani, mentre domani sarà il turno degli altri 7. La finale vedrà sul palco tutti i cantanti, pronti a emozionare il pubblico con le loro performance. Le canzoni saranno valutate da due giurie: una giuria di adulti, composta da ospiti speciali e amici dell’Antoniano, e una giuria di bambini, che cambierà a ogni appuntamento e sarà composta da 20 piccoli giurati. Inoltre, il Piccolo Coro dell’Antoniano contribuirà al punteggio finale.

Nella prima puntata, la giuria di adulti include nomi noti come Lino Banfi, Tosca D’Aquino e Carolina Rey. La seconda puntata vedrà l’entrata di Gabriele Cirilli e Daniela Ferolla a fianco di Lino Banfi. Infine, per la finale, si uniranno Caterina Balivo, Elisabetta Ferracini, Bianca Guaccero, Lorenzo Baglioni e Carolina Benvenga. Ogni puntata comprenderà anche momenti di intrattenimento, con il comico Leonardo Fiaschi che offrirà lezioni di imitazioni, mentre per la finale sono attesi il Grande Mago Alessandro Politi e i famosi Ricchi e Poveri, che presenteranno il loro nuovo singolo, “Il Natale degli Angeli”. In aggiunta, il personaggio di Topo Gigio sarà presente in tutte le puntate, ricoprendo anche il ruolo di giurato nella finale.

I brani in gara e i loro autori

Le 14 canzoni in competizione spaziano tra vari generi musicali, dal pop al reggae, dal rock al jazz, e sono opera di autori di fama, tra cui Luca Argentero e Red Canzian. Gli artisti coinvolti nello songwriting includono anche volti noti della musica, della televisione e del cinema, ponendo l’accento sulla qualità artistica dei brani presentati. Il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, accompagnerà ogni esibizione, e per ogni canzone saranno disponibili cortometraggi animati realizzati da Rai Kids e dall’Antoniano, che andranno in onda su Rai YoYo dopo le prime puntate. La finale dell’1 dicembre sarà inoltre accessibile con autodescrizione e ci sarà un canale dedicato su RaiPlay, arricchito dalla partecipazione di 9 bambini dell’Istituto Tommaso Silvestri – Magarotto di Roma che canteranno in lingua dei segni italiana .

Raccolta fondi e premi speciali

Durante lo Zecchino d’Oro 2024, oltre alla proclamazione del vincitore, verrà conferito il Premio Rai Radio Kids, con un collegamento speciale con i conduttori del programma “Il buongiorno di Radio Kids”. L’evento sarà anche collegato a una raccolta fondi per sostenere la campagna “Operazione Pane” dell’Antoniano, che ha come obiettivo la gestione e il supporto di 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo. Gli spettatori potranno contribuire contattando il numero solidale 45538.

I giovani cantanti e le loro storie

I concorrenti di questa edizione hanno un’età compresa tra i 6 e i 10 anni e provengono da varie località italiane. Tra di loro ci sono Vittorio Miguel, 10 anni, da Roma, che propone “Gol! L’amicizia fa festa”; Maddalena, 7 anni, di Capodrise, con il brano “La bugia”; e Alessandro, 9 anni, di Barzanò, che canterà “L’estate sta iniziando”. Altri talenti includono Andrea, 8 anni, con “Un rospo nel bosco”, e Martina, 10, che porterà “Nonna rock”. Ci sono anche canzoni interpretate da più di un bambino: Greta, 9 anni, Riccardo, 9 anni, e Ariel Grace, 9 anni, si esibiranno insieme in “Il principe Futù”. Le esibizioni di questi giovani artisti promettono di offrire momenti di grande emozione e divertimento, rendendo il festival un appuntamento imperdibile per famiglie e amanti della musica.