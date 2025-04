L’isola dei famosi 2025: i 12 naufraghi ufficiali e le possibili new entry

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 22 aprile 2025, Milano ha ospitato un evento atteso da molti: lo shooting fotografico dei naufraghi della nuova edizione de L’isola dei famosi. Con l’annuncio di diversi nomi, il pubblico ha iniziato a scoprire chi saranno i protagonisti di quest’avventura televisiva. Alcuni dei partecipanti erano già noti, mentre altri hanno sorpreso per la loro presenza.

I naufraghi ufficiali: chi sono

Attualmente, i naufraghi ufficiali sono dodici, di cui sette donne e cinque uomini. Tra i nomi confermati, spiccano figure del mondo dello spettacolo e dello sport. Antonella Mosetti, ex showgirl di Non è la Rai, è una delle partecipanti più attese. Al suo fianco, Patrizia Rossetti, conduttrice di lungo corso, e Teresanna Pugliese, ex tronista che ha già fatto parlare di sé in passato. Questi tre nomi sono stati rivelati da Davide Maggio, noto esperto di gossip e reality.

Un altro volto noto è Nunzio Scampitano, ballerino proveniente dal talent show Amici. Mirko Frezza, attore che ha recentemente partecipato a Pechino Express, e Omar Fantini, conduttore storico di MTV, completano il gruppo maschile. La presenza di Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello, ha suscitato particolare interesse, confermata anche da altre fonti. Infine, Loredana Cannata, attrice, e il cantante neomelodico Angelo Famao arricchiscono il cast con le loro storie e personalità.

Altri nomi in lizza per l’edizione 2025

Oltre ai dodici naufraghi ufficiali, ci sono voci su possibili nuovi partecipanti. Tra questi, spicca il nome di Delia Duran, nota per la sua relazione con Alex Belli. Anche Burak Ozcivit, attore di Endless Love, è stato menzionato come potenziale concorrente. Non mancano neppure figure legate al mondo dello sport, come l’allenatore di calcio Serse Cosmi, e la showgirl Carmen Russo, che potrebbe portare un tocco di glamour all’isola.

In aggiunta, il deejay Shorty, noto per il suo lavoro su M20, è un altro nome che circola tra le indiscrezioni. La presenza di questi personaggi potrebbe arricchire ulteriormente il cast, rendendo l’edizione 2025 ancora più avvincente e ricca di colpi di scena.

Un mix di storie e personalità

L’isola dei famosi si distingue per la varietà dei suoi partecipanti, che portano con sé storie uniche e diverse esperienze. La combinazione di celebri, sportivi e volti noti della cronaca rende il programma un osservatorio privilegiato sulla società contemporanea. Ogni naufrago, con il proprio background, contribuirà a creare dinamiche interessanti e, senza dubbio, momenti indimenticabili.

Con l’inizio della nuova stagione, gli appassionati sono già in fermento, pronti a seguire le avventure di questi dodici naufraghi e a scoprire se le voci su nuovi ingressi si riveleranno fondate. L’isola dei famosi promette di essere un palcoscenico di emozioni e sorprese, dove le sfide e le relazioni tra i concorrenti saranno al centro dell’attenzione.

