Lino Banfi racconta il suo legame speciale con Papa Francesco in un’intervista a Domenica In

Lino Banfi, celebre attore e icona della televisione italiana, ha condiviso un aneddoto toccante riguardo al suo rapporto con Papa Francesco durante la sua partecipazione al programma Domenica In, condotto da Mara Venier. L’attore ha rivelato di aver ricevuto un messaggio vocale dal Pontefice in occasione del suo compleanno, un gesto che ha colpito profondamente Banfi, il quale ha descritto Francesco come un “fratello minore”. Questo racconto non solo mette in luce la personalità affettuosa del Papa, ma offre anche uno spaccato del legame umano che può esistere tra figure pubbliche e spirituali.

Un messaggio di affetto e gratitudine

Durante l’intervista, Lino Banfi ha rivelato il contenuto del messaggio ricevuto da Papa Francesco, che ha definito un “caro nonno del mondo”. Il Pontefice ha augurato all’attore un buon compleanno, sottolineando la sua gioia per la vita e la sua testimonianza. “Caro nonno del mondo, buon compleanno… Tu sei furbo, festeggi dall’8 all’11: 4 giorni di compleanno. Grazie per la tua testimonianza di gioia, il Signore ti benedica e ti faccia fare un buon compleanno. Io prego per te, tu fallo per me. Un abbraccio”, ha detto Francesco nel messaggio vocale. Le parole del Papa hanno colpito Banfi, che ha deciso di custodire quel messaggio come un ricordo prezioso da condividere con i suoi figli.

La sorpresa e il legame personale

Lino Banfi ha raccontato di aver inizialmente pensato che il messaggio fosse uno scherzo, attribuendolo a Massimo Lopez, noto comico e imitatore. “Io nella vita sono sempre stato pessimista, non vedo il bicchiere mezzo vuoto: lo vedo sfracellato”, ha dichiarato l’attore, descrivendo la sua reazione iniziale. Dopo aver contattato il mittente del messaggio, ha scoperto che si trattava effettivamente di Papa Francesco, confermando così l’autenticità del messaggio. Banfi ha descritto il Papa come un fratello, affermando che gli aveva detto di doverlo rispettare in quanto “fratello maggiore”.

Un’eredità di gioia e spiritualità

Il racconto di Lino Banfi non si limita a un semplice aneddoto, ma rappresenta un esempio di come la spiritualità e l’affetto possano attraversare le barriere delle celebrità e della religione. La figura di Papa Francesco, con il suo approccio umano e vicino alla gente, ha lasciato un segno profondo in molti, tra cui Banfi. L’attore ha voluto condividere questa esperienza non solo per il valore personale, ma anche per il messaggio di speranza e gioia che il Papa ha sempre cercato di trasmettere. La sua testimonianza è un invito a riflettere sul potere delle parole e dei gesti, anche quelli più semplici, nel costruire legami significativi tra le persone.

